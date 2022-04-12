Под санкции Японии попали 11 депутатов-свердловчан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутаты Госдумы, представляющие Свердловскую область, попали под новые санкции Японии. Их возможные активы в этой стране будут заморожены, сообщается на официальном сайте японского министерства иностранных дел.

Всего в обновленном списке значатся 398 россиян. Среди них — одиннадцать депутатов Госдумы от Свердловской области. Санкции введены в отношении Константина Захарова, Жанны Рябцевой, Андрея Альшевских, Максима Иванова, Льва Ковпака, Павла Крашенинникова и Сергея Чепикова (все — «Единая Россия»). Также ограничения коснулись Николая Езерского (КПРФ), Андрея Кузнецова («Справедливая Россия») и Александра Демина («Новые люди»).

Из всех свердловских депутатов под санкции Японии не попали только двое — Антон Шипулин и Зелимхан Муцоев (оба «Единая Россия»). Суммарно в японском списке значатся 385 депутатов Госдумы из 450.

Ранее свердловские парламентарии попали под санкции Евросоюза, Канады, США и других государств. Самым широким оказался санкционный список Великобритании: в него внесли всех депутатов-свердловчан, кроме Зелимхана Муцоева. Причина санкций против политиков — проводимая российской армией спецоперация на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций — это отмена России. Санкционное давление западные страны оказывают с начала нулевых годов. А спецоперация на Украине стала поводом усилить его.