Тюменский делец незаконно вывозил лес через курганскую границу

12 апреля 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Тюменский бизнесмен пойдет под суд за контрабанду леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель из Тюменской области организовал и на протяжении 16 месяцев перевозил лесоматериалы через границу в Казахстан. Факты, что он осуществляет поставки леса с нарушением закона, выявились на пограничном пункте в Курганской области. Об этом сообщает транспортная прокуратура региона. «Обвиняемый в период с декабря 2018 г. по март 2020 г. организовал поставку на территорию иностранного государства лесоматериалов хвойных пород объемом 525 куб. м», — сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры. Ущерб, по версии следствия, превысил 3,2 млн рублей. Для того, чтобы на границе не возникало вопросов к происхождению перевозимого леса, предприниматель предоставлял таможенным органам недостоверные документы. Сотрудники Курганской транспортной прокуратуры возбудили в отношении 42-летнего мужчины уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов. Виновные по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ наказываются лишением свободы на срок до семи лет с возможным штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело передано на рассмотрение в Петуховский районный суд. Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область стала транзитным регионом для вывоза древесины с севера в соседние республики. Также в октябре прошлого года курганский предприниматель получил в Тюмени условный срок и штраф 700 тысяч за контрабанду леса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Предприниматель из Тюменской области организовал и на протяжении 16 месяцев перевозил лесоматериалы через границу в Казахстан. Факты, что он осуществляет поставки леса с нарушением закона, выявились на пограничном пункте в Курганской области. Об этом сообщает транспортная прокуратура региона. «Обвиняемый в период с декабря 2018 г. по март 2020 г. организовал поставку на территорию иностранного государства лесоматериалов хвойных пород объемом 525 куб. м», — сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры. Ущерб, по версии следствия, превысил 3,2 млн рублей. Для того, чтобы на границе не возникало вопросов к происхождению перевозимого леса, предприниматель предоставлял таможенным органам недостоверные документы. Сотрудники Курганской транспортной прокуратуры возбудили в отношении 42-летнего мужчины уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов. Виновные по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ наказываются лишением свободы на срок до семи лет с возможным штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело передано на рассмотрение в Петуховский районный суд. Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область стала транзитным регионом для вывоза древесины с севера в соседние республики. Также в октябре прошлого года курганский предприниматель получил в Тюмени условный срок и штраф 700 тысяч за контрабанду леса.