Путин сравнил ситуацию в Буче с химатакой в Сирии

12 апреля 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Путин вспомнил подобную провокацию в Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин сравнил фейк в Буче с провокацией с химоружием в Сирии. Он назвал произошедшее в украинском городе фейком. «Когда они мне говорят о Буче, я спрашиваю, а вы в Ракке были? Вы видели, как этот сирийский город начисто был уничтожен сверху американской авиацией? Но об этом никто не говорил. Не было такой тишины, когда устраивали провокацию в Сирии, когда изображали применение химоружия правительством [президента Сирии Башара] Асада», — заявил Путин на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Он назвал произошедшее в Буче фейком. Ранее ряд западных и украинских СМИ сообщил о массовых убийствах в городе Буче Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и назвали постановкой. В ведомстве отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия покинула город. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. В 2017 году в результате химатаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли по меньшей мере 50 человек. Многие западные политики возложили ответственность за происшедшее на Дамаск. Правительство Сирии отвергло все обвинения. Многие эксперты посчитали, что этот инцидент — очередная провокация и попытка скомпрометировать президента Сирии Башара Асада, напоминает RT. Ракка, о которой рассказал Путин, была захвачена террористами. Международная коалиция, ведущую роль в которой играли США, нанесла массированные авиаудары по городу, которые привели к гибели мирных граждан, сообщает деловая газета «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин сравнил фейк в Буче с провокацией с химоружием в Сирии. Он назвал произошедшее в украинском городе фейком. «Когда они мне говорят о Буче, я спрашиваю, а вы в Ракке были? Вы видели, как этот сирийский город начисто был уничтожен сверху американской авиацией? Но об этом никто не говорил. Не было такой тишины, когда устраивали провокацию в Сирии, когда изображали применение химоружия правительством [президента Сирии Башара] Асада», — заявил Путин на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Он назвал произошедшее в Буче фейком. Ранее ряд западных и украинских СМИ сообщил о массовых убийствах в городе Буче Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и назвали постановкой. В ведомстве отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия покинула город. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. В 2017 году в результате химатаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли по меньшей мере 50 человек. Многие западные политики возложили ответственность за происшедшее на Дамаск. Правительство Сирии отвергло все обвинения. Многие эксперты посчитали, что этот инцидент — очередная провокация и попытка скомпрометировать президента Сирии Башара Асада, напоминает RT. Ракка, о которой рассказал Путин, была захвачена террористами. Международная коалиция, ведущую роль в которой играли США, нанесла массированные авиаудары по городу, которые привели к гибели мирных граждан, сообщает деловая газета «Взгляд».