Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело на советника Зеленского 13 апреля 2022 в 01:24 Размер текста - 17 + Алексей Арестович призывал жителей Украины к экстремистской деятельности, заявили в Генпрокуратуре ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он обвиняется в призывах к экстремистской деятельности. «Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении украинского политического деятеля Алексея Арестовича. Дело возбуждено по факту публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием средств массовой информации», — пишет ТАСС, со ссылкой на источника в Генпрокуратуре ДНР. Сообщается, что поводом для возбуждения уголовного дела стал публичный призыв Арестовича жителей Украины к экстремистской деятельности. Такие действия относятся к категории тяжких преступлений, согласно уголовному законодательству ДНР. Ранее сообщалось, что Арестович признался в распространении фейков про удар по Мелитополю и провокационное фото из Бучи во время спецоперации РФ на Украине. Такое заявление политик сделал в украинских СМИ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он обвиняется в призывах к экстремистской деятельности. «Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении украинского политического деятеля Алексея Арестовича. Дело возбуждено по факту публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием средств массовой информации», — пишет ТАСС, со ссылкой на источника в Генпрокуратуре ДНР. Сообщается, что поводом для возбуждения уголовного дела стал публичный призыв Арестовича жителей Украины к экстремистской деятельности. Такие действия относятся к категории тяжких преступлений, согласно уголовному законодательству ДНР. Ранее сообщалось, что Арестович признался в распространении фейков про удар по Мелитополю и провокационное фото из Бучи во время спецоперации РФ на Украине. Такое заявление политик сделал в украинских СМИ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям