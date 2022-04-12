12 апреля 2022

Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело на советника Зеленского

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Алексей Арестович призывал жителей Украины к экстремистской деятельности, заявили в Генпрокуратуре ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он обвиняется в призывах к экстремистской деятельности.

«Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении украинского политического деятеля Алексея Арестовича. Дело возбуждено по факту публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием средств массовой информации», — пишет ТАСС, со ссылкой на источника в Генпрокуратуре ДНР.

Сообщается, что поводом для возбуждения уголовного дела стал публичный призыв Арестовича жителей Украины к экстремистской деятельности. Такие действия относятся к категории тяжких преступлений, согласно уголовному законодательству ДНР.

Ранее сообщалось, что Арестович признался в распространении фейков про удар по Мелитополю и провокационное фото из Бучи во время спецоперации РФ на Украине. Такое заявление политик сделал в украинских СМИ.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он обвиняется в призывах к экстремистской деятельности. «Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении украинского политического деятеля Алексея Арестовича. Дело возбуждено по факту публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием средств массовой информации», — пишет ТАСС, со ссылкой на источника в Генпрокуратуре ДНР. Сообщается, что поводом для возбуждения уголовного дела стал публичный призыв Арестовича жителей Украины к экстремистской деятельности. Такие действия относятся к категории тяжких преступлений, согласно уголовному законодательству ДНР. Ранее сообщалось, что Арестович признался в распространении фейков про удар по Мелитополю и провокационное фото из Бучи во время спецоперации РФ на Украине. Такое заявление политик сделал в украинских СМИ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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