Глава Минэнерго РФ допустил рост цен на нефть до 150 долларов

13 апреля 2022 в 08:20 Размер текста - 17 +

РФ готова продавать нефть дружественным странам за любую цену Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Стоимость нефти в ближайшее время может достичь 150 долларов за баррель. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. «Стоимость нефти в пределах 80-150 долларов за баррель, в принципе, возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — сообщил Шульгинов «Известиям». По его словам, сложно делать прогноз в условиях неопределенности, особенно при поведении Запада, передает RT. Международные компании, занимающиеся прогнозами, могут их пересмотреть, отметил Шульгинов. До этого не учитывалось изменение геополитической и экономической ситуации. Ранее мировые цены на нефть снизились на 4-5%. Неделю назад стоимость Brent снижалась на 5,47%, до 100,81 долларов за баррель, а цена WTI падала на 5,11%, до 96,75 долларов за баррель. В случае отказа Запада от нефти из России ее стоимость может возрасти до 300-500 долларов за баррель, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Стоимость нефти в ближайшее время может достичь 150 долларов за баррель. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. «Стоимость нефти в пределах 80-150 долларов за баррель, в принципе, возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — сообщил Шульгинов «Известиям». По его словам, сложно делать прогноз в условиях неопределенности, особенно при поведении Запада, передает RT. Международные компании, занимающиеся прогнозами, могут их пересмотреть, отметил Шульгинов. До этого не учитывалось изменение геополитической и экономической ситуации. Ранее мировые цены на нефть снизились на 4-5%. Неделю назад стоимость Brent снижалась на 5,47%, до 100,81 долларов за баррель, а цена WTI падала на 5,11%, до 96,75 долларов за баррель. В случае отказа Запада от нефти из России ее стоимость может возрасти до 300-500 долларов за баррель, считает вице-премьер РФ Александр Новак.