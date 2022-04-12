Текслер встретился с челябинскими банкирами

Алексей Текслер рассказал о мерах поддержки бизнеса и граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с банкирами и представителями бизнес-сообществ региона. На встрече обсуждались меры господдержки, кредитование предприятий и жителей региона в условиях антироссийских санкций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор рассказал о реализации федеральных и региональных мер господдержки бизнеса и граждан. Глава региона отметил, что экономика сегодня располагает всем необходимым, чтобы противостоять трудностям, становиться еще сильнее»‎, — сообщили в пресс-службе губернатора.

Текслер сообщил, что в регионе работают меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также для системообразующих предприятий в виде кредитов для предприятий промышленности, торговли и АПК. Для сельхозпредприятий доступны короткие инвестиционные кредиты. Также предусмотрены кредиты для производителей компьютерного оборудования. Треть компаний системообразующих предприятий региона, подали кредитные заявки на общую сумму порядка 31 млрд рублей, часть из них уже одобрена. Малый и средний бизнес получил 108 льготных кредитов на сумму 1,5 млрд рублей.

На уровне региона профинансирована программа микрозаймов для МСП и займов в сфере промышленности. Субсидируется процентная ставка по кредитам для МСП и займам на проекты по импортозамещению. Также организациям компенсируют часть затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Проблемы у российского бизнеса начались после жестких санкций, которые ввели страны ЕС, США и ряд других государств против РФ из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию началось в начале 2000-х и усилилось в последние месяцы. По словам президента России Владимира Путина, их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

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