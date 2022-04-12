Кольцовскую развязку перекрыли днем 12 апреля, из-за этого горожане провели утро следующего дня в пробках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С самого утра 13 апреля жители отдаленных районов Екатеринбурга встали в километровую пробку на Щербакова и на Объездной автодороге из-за ремонта моста на Кольцовской развязке. Редакция URA.RU решила посмотреть на вяло движущийся поток с высоты птичьего полета.

Развязку по пути из Кольцово в город планировали полностью перекрыть еще 10 апреля, но срок был сдвинут на два дня. В конечном итоге мост на пересечении улицы Луганской с переулком Базовым перекрыли к обеду 12 апреля. Теперь автомобилисты, движущиеся в сторону города, вынуждены проезжать по встречной полосе.

Пробки на улице Щербакова связаны с тем, что подрядчик вовремя не выполнил работы. По этой же причине, строителям на участке Щербакова — Белинского днем 12 апреля пришлось срочно расширить дорогу до четырехполосного движения.

Точно такая же проблема возникла летом 2021 года — в тот раз капитально ремонтировали Кольцовскую развязку на Луганской — Базовом из города в Кольцово с 10 июля. Участок стал проблемным из-за ежедневных пробок, попутно подрядчику мешали Свердловские железные дороги, заявив, что для продолжения работ над железнодорожной магистралью необходимо соответствующее разрешение от РЖД. Вследствие чего, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил ввести круглосуточное наблюдение за строительством. Проезд автомобилей на проблемном участке был открыт спустя три месяца — 16 сентября.