Путин: строительство мегапроекта в ЯНАО начнется в 2022 году

13 апреля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Глава государства Владимир Путин поручил запустить строительство СШХ в этом году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Активное строительство Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе необходимо запустить уже в этом году. Такое поручение дал президент России Владимир Путин во время совещания по развитию Арктического региона. «Активная стройка железнодорожных объектов Северного широтного хода должна начаться уже в 2022 году. Я обращаю внимание Правительства, РЖД, „Газпрома“ и других компаний, задействованных в проекте. Это прямое поручение, прошу вас относиться к этому серьезно», — сказал президент. По словам главы государства, благодаря запуску проекта удастся снизить нагрузку на Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Это является важным моментом, учитывая переориентацию на восток основных экспортных ресурсов страны. Ранее URA.RU писало, что РЖД продолжит работу над Северным широтным ходом в ЯНАО. По словам главы компании Олега Белозерова, ключевой элемент проекта — проектирование моста через Обь — уже завершен. До этого правительство России предложило отложить строительство мегапроекта в ЯНАО на год. Ранее было принято решение переформатировать проект, заменив заемную часть средств другими источниками. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Активное строительство Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе необходимо запустить уже в этом году. Такое поручение дал президент России Владимир Путин во время совещания по развитию Арктического региона. «Активная стройка железнодорожных объектов Северного широтного хода должна начаться уже в 2022 году. Я обращаю внимание Правительства, РЖД, „Газпрома“ и других компаний, задействованных в проекте. Это прямое поручение, прошу вас относиться к этому серьезно», — сказал президент. По словам главы государства, благодаря запуску проекта удастся снизить нагрузку на Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Это является важным моментом, учитывая переориентацию на восток основных экспортных ресурсов страны. Ранее URA.RU писало, что РЖД продолжит работу над Северным широтным ходом в ЯНАО. По словам главы компании Олега Белозерова, ключевой элемент проекта — проектирование моста через Обь — уже завершен. До этого правительство России предложило отложить строительство мегапроекта в ЯНАО на год. Ранее было принято решение переформатировать проект, заменив заемную часть средств другими источниками.