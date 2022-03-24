РЖД продолжит строительство транспортного мегапроекта ЯНАО

Было завершено проектирование моста через Обь, заявил Олег Белозеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания РЖД продолжит работу над Северным широтным ходом в ЯНАО. Как заявил в ходе встречи с сенаторами Совета Федерации глава РЖД Олег Белозеров, был завершен ключевой элемент проекта, а именно проектирование моста через Обь.

«Моя позиция в отношении проекта не менялась никогда. Я считаю, что он важен, нужен и будет востребован. Мы закончили проектирование моста. Считаем, это ключевой элемент», — приводит слова Белозерова пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-аккаунте.

Как добавил глава РЖД, проект находится на госэкспертизе, после чего будет приниматься решение о дальнейшем развитии. «Может быть даже постараемся не потерять этот сезон», — добавил Белозеров.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство России предложило отложить строительство Северного широтного хода в ЯНАО на год, не прекращая строительство. Но до этого было принято решение переформатировать проект, заменив заемную часть средств другими источниками. Как заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов работы по реализации проекта Северного широтного хода в ЯНАО продолжатся.

Ранее ЕС и США ввели санкции по отношению к России из-за объявления Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию страны. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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