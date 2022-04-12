Тюменцев лишат бесплатного и кабельного ТВ

Из-за телевизионной профилактики 18 апреля в Тюменской области временно прервут вещание как бесплатные цифровые, так и кабельные каналы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Урало-Сибирского филиала компании РТРС. Перебои обещают и с радио.
«18 апреля в Тюменской области запланирована ежеквартальная телевизионная профилактика. Работы продлятся с 04:00 до 13:00. В это время возможны перерывы в трансляции 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций», — рассказали в филиале РТРС.
Как пояснили в компании, работы проведут для обслуживания оборудования, чтобы в дальнейшем избежать сбоев в вещании. Профилактика назначена на время, когда большинство телезрителей либо спят, либо находятся на работе. С телеканалами остановки трансляций также согласованы: они случатся, когда в эфире не будет важных сообщений.
Из-за телевизионной профилактики 18 апреля в Тюменской области временно прервут вещание как бесплатные цифровые, так и кабельные каналы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Урало-Сибирского филиала компании РТРС. Перебои обещают и с радио. «18 апреля в Тюменской области запланирована ежеквартальная телевизионная профилактика. Работы продлятся с 04:00 до 13:00. В это время возможны перерывы в трансляции 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций», — рассказали в филиале РТРС. Как пояснили в компании, работы проведут для обслуживания оборудования, чтобы в дальнейшем избежать сбоев в вещании. Профилактика назначена на время, когда большинство телезрителей либо спят, либо находятся на работе. С телеканалами остановки трансляций также согласованы: они случатся, когда в эфире не будет важных сообщений.