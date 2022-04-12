Курганцы просят назвать улицу или набережную именем Жириновского

13 апреля 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Депутаты фракции ЛДПР обратились к главе Кургана с просьбой увековечить имя Жириновского в названии улицы, сквера или набережной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Умер Владимир Жириновский Курганские депутаты фракции ЛДПР предложили увековечить память политика Владимира Жириновского, назвав его именем улицу или сквер в Кургане. Предложение направлено главе города Елене Ситниковой, сообщил URA.RU лидер курганских либерал-демократов Юрий Ярушин. «Мы обратились в администрацию и городскую думу Кургана с предложением увековечить память выдающегося человека, советского и российского политического деятеля, ученого, патриота России Владимира Жириновского и назвать одну из новых улиц, набережную или сквер города Кургана его именем и фамилией. Полагаем, что не только многие жители Кургана, но и всей Курганской области поддержат это предложение. Мы не просим что-то переименовать. Город расширяется, появляются новые улицы, скверы, их можно было бы назвать в честь Жириновского», — сказал Юрий Ярушин. Депутат упомянул, что Жириновский неоднократно посещал Курган с рабочим визитом. «В один из визитов на поезде Владимир Вольфович выходил на каждой станции, с удовольствием общался с местными жителями, оказывал помощь. На встречи с Жириновским в Курганской области приходили сотни и тысячи людей. Он помогал решать проблемы жителей, обратившихся к нему», — сказал Ярушин. По его словам, в реготделение партии по улице Сибирская, 8 курганцы продолжают приносить цветы и соболезнований в связи со смертью Жириновского. Владимир Жириновский скончался 6 апреля в Москве после продолжительной болезни. В начале февраля у него был диагностирован коронавирус. Политику было 75 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Курганские депутаты фракции ЛДПР предложили увековечить память политика Владимира Жириновского, назвав его именем улицу или сквер в Кургане. Предложение направлено главе города Елене Ситниковой, сообщил URA.RU лидер курганских либерал-демократов Юрий Ярушин. «Мы обратились в администрацию и городскую думу Кургана с предложением увековечить память выдающегося человека, советского и российского политического деятеля, ученого, патриота России Владимира Жириновского и назвать одну из новых улиц, набережную или сквер города Кургана его именем и фамилией. Полагаем, что не только многие жители Кургана, но и всей Курганской области поддержат это предложение. Мы не просим что-то переименовать. Город расширяется, появляются новые улицы, скверы, их можно было бы назвать в честь Жириновского», — сказал Юрий Ярушин. Депутат упомянул, что Жириновский неоднократно посещал Курган с рабочим визитом. «В один из визитов на поезде Владимир Вольфович выходил на каждой станции, с удовольствием общался с местными жителями, оказывал помощь. На встречи с Жириновским в Курганской области приходили сотни и тысячи людей. Он помогал решать проблемы жителей, обратившихся к нему», — сказал Ярушин. По его словам, в реготделение партии по улице Сибирская, 8 курганцы продолжают приносить цветы и соболезнований в связи со смертью Жириновского. Владимир Жириновский скончался 6 апреля в Москве после продолжительной болезни. В начале февраля у него был диагностирован коронавирус. Политику было 75 лет.