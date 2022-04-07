07 апреля 2022

Лидер курганской ЛДПР уехал на похороны Жириновского

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Похороны Владимира Жириновского. Москва
В Москве проходят похороны Владимира Жириновского Фото:
новость из сюжета
Умер Владимир Жириновский

Координатор Курганского отделения ЛДПР Юрий Ярушин уехал на похороны Владимира Жириновского. В столице проходит церемония прощания и похороны лидера ЛДПР. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении партии.

«Юрий Владимирович (Ярушин — координатор регионального отделения ЛДПР) убыл сегодня в Москву, непосредственно на похороны Владимира Вольфовича. Он примет участие во всех траурных мероприятиях, а Ольга Владимировна (Дружинина — депутат Курганской областной Думы) занимается организацией поминального обеда, здесь в Кургане», — сообщили в региональном отделении ЛДПР.

Накануне в реготделении партии по улице Сибирской, 8, открыли двери для приема соболезнований в связи со смертью Жириновского. У входа в здание установлена ростовая фигура Владимира Вольфовича с цветами и книгами лидера ЛДПР, в офисе партии горит лампада. Поступает много звонков со словами соболезнований, в том числе и из других регионов, активисты ЛДПР публикуют в социальных сетях свои воспоминания и совместные фото с Жириновским, посвящают ему стихи.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в Москве на 76-м году жизни. В начале февраля у него был диагностирован коронавирус.

Региональное отделение партии ЛДПР. Курган
В офисе партии в Кургане принимают соболезнования по поводу смерти Жириновского
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Координатор Курганского отделения ЛДПР Юрий Ярушин уехал на похороны Владимира Жириновского. В столице проходит церемония прощания и похороны лидера ЛДПР. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении партии. «Юрий Владимирович (Ярушин — координатор регионального отделения ЛДПР) убыл сегодня в Москву, непосредственно на похороны Владимира Вольфовича. Он примет участие во всех траурных мероприятиях, а Ольга Владимировна (Дружинина — депутат Курганской областной Думы) занимается организацией поминального обеда, здесь в Кургане», — сообщили в региональном отделении ЛДПР. Накануне в реготделении партии по улице Сибирской, 8, открыли двери для приема соболезнований в связи со смертью Жириновского. У входа в здание установлена ростовая фигура Владимира Вольфовича с цветами и книгами лидера ЛДПР, в офисе партии горит лампада. Поступает много звонков со словами соболезнований, в том числе и из других регионов, активисты ЛДПР публикуют в социальных сетях свои воспоминания и совместные фото с Жириновским, посвящают ему стихи. Владимир Жириновский скончался 6 апреля в Москве на 76-м году жизни. В начале февраля у него был диагностирован коронавирус.
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© Служба новостей «URA.RU»
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