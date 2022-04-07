Лидер курганской ЛДПР уехал на похороны Жириновского

В Москве проходят похороны Владимира Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Умер Владимир Жириновский

Координатор Курганского отделения ЛДПР Юрий Ярушин уехал на похороны Владимира Жириновского. В столице проходит церемония прощания и похороны лидера ЛДПР. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении партии.

«Юрий Владимирович (Ярушин — координатор регионального отделения ЛДПР) убыл сегодня в Москву, непосредственно на похороны Владимира Вольфовича. Он примет участие во всех траурных мероприятиях, а Ольга Владимировна (Дружинина — депутат Курганской областной Думы) занимается организацией поминального обеда, здесь в Кургане», — сообщили в региональном отделении ЛДПР.

Накануне в реготделении партии по улице Сибирской, 8, открыли двери для приема соболезнований в связи со смертью Жириновского. У входа в здание установлена ростовая фигура Владимира Вольфовича с цветами и книгами лидера ЛДПР, в офисе партии горит лампада. Поступает много звонков со словами соболезнований, в том числе и из других регионов, активисты ЛДПР публикуют в социальных сетях свои воспоминания и совместные фото с Жириновским, посвящают ему стихи.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в Москве на 76-м году жизни. В начале февраля у него был диагностирован коронавирус.

В офисе партии в Кургане принимают соболезнования по поводу смерти Жириновского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU