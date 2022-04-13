ВСУ держат в заложниках 200 человек в донецком монастыре. «Мы стали живой мишенью»

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Иоанно-Введенский монастырь. Тобольск, купола храма, крест, храм, иоанно-введенский монастырь
ВСУ обстреливают монастырь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более 200 человек, проживающее в Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Донецкой области, оказались заложниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные блокируют им доступ к гуманитарной помощи и обстреливают при попытке выйти за пределы монастыря.

«Мы стали живой мишенью для наших же сыновей. Сейчас вместе со мной здесь больше 200 людей. В основном женщины, дети, пожилые люди из соседних сел. Есть, кто нуждается в срочной медпомощи, лекарствах, среди нас нет врачей. Есть больные раком и диабетом. Все мы сейчас заложники», — сообщил житель монастыря православному telegram-каналу «Медный колокол». Они рассказали, что не могут получить гуманитарную помощь из-за обстрелов.

Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», ВСУ обстреляли Васильевский мужской монастырь в Никольском, который местные жители используют в качестве укрытия. Украинские военные также обстреляли Святогорский Свято-Успенский православный монастырь в Донецкой области из «Градов», передает телеканал 360.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, в Харькове они расстреливали тех, кто вылезал из убежищ в поисках еды.

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Более 200 человек, проживающее в Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Донецкой области, оказались заложниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные блокируют им доступ к гуманитарной помощи и обстреливают при попытке выйти за пределы монастыря. «Мы стали живой мишенью для наших же сыновей. Сейчас вместе со мной здесь больше 200 людей. В основном женщины, дети, пожилые люди из соседних сел. Есть, кто нуждается в срочной медпомощи, лекарствах, среди нас нет врачей. Есть больные раком и диабетом. Все мы сейчас заложники», — сообщил житель монастыря православному telegram-каналу «Медный колокол». Они рассказали, что не могут получить гуманитарную помощь из-за обстрелов. Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», ВСУ обстреляли Васильевский мужской монастырь в Никольском, который местные жители используют в качестве укрытия. Украинские военные также обстреляли Святогорский Свято-Успенский православный монастырь в Донецкой области из «Градов», передает телеканал 360. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, в Харькове они расстреливали тех, кто вылезал из убежищ в поисках еды.
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