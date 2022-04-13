Германии предрекли потери в миллиарды евро при отказе от газа РФ

14 апреля 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Германии предсказали потери в 220 млрд евро при отказе от российского газа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономика Германии понесет потери в 220 миллиардов евро при отказе от российского газа. Об этом пишет агентство Bloomberg. «‎Германия может столкнуться с ударом по экономике в размере 220 миллиардов евро в течение следующих двух лет в случае немедленного прекращения поставок российских энергоносителей‎», — пишет издание. Указывается, что при условии резкого эмбарго на поставки газа России, ФРГ и ее промышленности угрожает «резкая рецессия». В Кильском институте мировой экономики это связывают со значительным повышением цен на ключевые энергоресурсы. Ранее сообщалось, что Германия может столкнуться со спадом в экономике в случае резкого отказа от российского газа. Указывалось, что экономический рост может замедлиться до 1,9% и сократиться на 2,2% в 2023 году. Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти из России. Позже член палаты представителей США также порекомендовала всем странам мира отказаться от импорта российских энергоносителей. Председатели трех парламентских комитетов Германии, в свою очередь, потребовали от ЕС как можно быстрее ввести запрет на нефть из России. Беспрецедентные масштабные санкции против РФ связаны с проведением спецоперации по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последние месяцы. По словам главы государства, эти ограничения имели негативный эффект и для западных стран. Это подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и разрушением кооперационных связей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Экономика Германии понесет потери в 220 миллиардов евро при отказе от российского газа. Об этом пишет агентство Bloomberg. «‎Германия может столкнуться с ударом по экономике в размере 220 миллиардов евро в течение следующих двух лет в случае немедленного прекращения поставок российских энергоносителей‎», — пишет издание. Указывается, что при условии резкого эмбарго на поставки газа России, ФРГ и ее промышленности угрожает «резкая рецессия». В Кильском институте мировой экономики это связывают со значительным повышением цен на ключевые энергоресурсы. Ранее сообщалось, что Германия может столкнуться со спадом в экономике в случае резкого отказа от российского газа. Указывалось, что экономический рост может замедлиться до 1,9% и сократиться на 2,2% в 2023 году. Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти из России. Позже член палаты представителей США также порекомендовала всем странам мира отказаться от импорта российских энергоносителей. Председатели трех парламентских комитетов Германии, в свою очередь, потребовали от ЕС как можно быстрее ввести запрет на нефть из России. Беспрецедентные масштабные санкции против РФ связаны с проведением спецоперации по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последние месяцы. По словам главы государства, эти ограничения имели негативный эффект и для западных стран. Это подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и разрушением кооперационных связей.