В Италии устроят проверку гонщика, показавшего нацистский жест

14 апреля 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

Артем Северюхин выступал на соревнованиях под флагом Италии Фото: Александр Мамаев © URA.RU Итальянская автомобильная федерация (ACI) разберет инцидент с 15-летним гонщиком Артемом Северюхиным из Верхней Пышмы (Свердловская область) 15 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова в своем telegram-канале. «В пятницу в итальянской федерации состоится разбирательство по скандальному происшествию на награждении чемпионата Европы по картингу», — написала Мельникова. Она подчеркнула, что Северюхину уже наняли адвоката. Мельникова считает, что, несмотря на проведение официального разбирательства, решение уже приняли заочно. Согласно слухам, Северюхина не будут дисквалифицировать пожизненно, а примут соответствующее решение на короткий срок. Артем Северюхин продемонстрировал жест, который напоминал приветствие нацистов, во время награждения на Чемпионате Европы по картингу в Португалии. Он выступал под итальянским флагом. После скандала подросток извинился и заявил, что не собирался никого обижать, а лишь таким жестом поблагодарил своих родственников. Северюхин отмечал, что не вкладывал в жест смысл, придуманный националистами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Итальянская автомобильная федерация (ACI) разберет инцидент с 15-летним гонщиком Артемом Северюхиным из Верхней Пышмы (Свердловская область) 15 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова в своем telegram-канале. «В пятницу в итальянской федерации состоится разбирательство по скандальному происшествию на награждении чемпионата Европы по картингу», — написала Мельникова. Она подчеркнула, что Северюхину уже наняли адвоката. Мельникова считает, что, несмотря на проведение официального разбирательства, решение уже приняли заочно. Согласно слухам, Северюхина не будут дисквалифицировать пожизненно, а примут соответствующее решение на короткий срок. Артем Северюхин продемонстрировал жест, который напоминал приветствие нацистов, во время награждения на Чемпионате Европы по картингу в Португалии. Он выступал под итальянским флагом. После скандала подросток извинился и заявил, что не собирался никого обижать, а лишь таким жестом поблагодарил своих родственников. Северюхин отмечал, что не вкладывал в жест смысл, придуманный националистами.