Врач из Москвы раскрыл, чем уральцы заменят западные препараты. Инфографика

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Невролог напомнил, что препараты неврологического спектра назначает только врач Фото:

Жители Екатеринбурга жалуются, что в аптеках города отсутствуют препараты, которые выписывают при неврологических расстройствах. Речь идет о препаратах, улучшающих мозговое кровообращение. Московский невролог Павел Соколов в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU, пояснил, что уральцам не нужно паниковать, так как в России зарегистрировано значительное число отечественных аналогов с похожим действием.

«Паниковать не надо, так как большинство рецептурных препаратов неврологического спектра выпускают в России. Учитывая этот факт, нехватки препаратов, которые нацелены на улучшение мозгового кровообращение при неврологических расстройствах, быть не может. Наши производители покроют потребности россиян», — отметил Соколов.

Невролог пояснил, что препараты неврологического спектра назначает только врач. «С рецептурными препаратами все ясно. Однако есть проблема с препаратами, которые можно купить без рецепта. Несмотря на то, что в интернете много информации про лекарства и их применение, покупать их без назначения врача нельзя. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, а только потом идти в аптеку за лекарствами. Нужно строго соблюдать дозировку. Все эти действия помогут избежать негативных последствий», — резюмировал Соколов.

Российские рецептурные препараты, улучшающие мозговое кровообращение при неврологических расстройствах:

  • Бетасерк таблетки;
  • Церепро капсулы;
  • Актовегин раствор для инъекций;
  • Аминалон Органика таблетки;
  • Кортексин лиофилизат;
  • Мексидол раствор для инъекций;
  • Ницерголин лиофилизат ампулы;
  • Пикамилон таблетки;
  • Мексикор капсулы;
  • Омарон таблетки;
  • Семакс капли назальные;
  • Церетон раствор для инъекций;
  • Мексидол таблетки покрытые оболочкой;
  • Пикамилон раствор для инъекций;
  • Нейрокс раствор и другие.

Редакция URA.RU направила запрос в Минздрав РФ. На момент публикации ответа не поступило. В аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярные импортные обезболивающие. Речь идет о нескольких препаратах: содержащих парацетамол «Панадоле» и «Эффералгане» французской компании Upsa и препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей».

На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците.

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Жители Екатеринбурга жалуются, что в аптеках города отсутствуют препараты, которые выписывают при неврологических расстройствах. Речь идет о препаратах, улучшающих мозговое кровообращение. Московский невролог Павел Соколов в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU, пояснил, что уральцам не нужно паниковать, так как в России зарегистрировано значительное число отечественных аналогов с похожим действием. «Паниковать не надо, так как большинство рецептурных препаратов неврологического спектра выпускают в России. Учитывая этот факт, нехватки препаратов, которые нацелены на улучшение мозгового кровообращение при неврологических расстройствах, быть не может. Наши производители покроют потребности россиян», — отметил Соколов. Невролог пояснил, что препараты неврологического спектра назначает только врач. «С рецептурными препаратами все ясно. Однако есть проблема с препаратами, которые можно купить без рецепта. Несмотря на то, что в интернете много информации про лекарства и их применение, покупать их без назначения врача нельзя. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, а только потом идти в аптеку за лекарствами. Нужно строго соблюдать дозировку. Все эти действия помогут избежать негативных последствий», — резюмировал Соколов. Российские рецептурные препараты, улучшающие мозговое кровообращение при неврологических расстройствах: Редакция URA.RU направила запрос в Минздрав РФ. На момент публикации ответа не поступило. В аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярные импортные обезболивающие. Речь идет о нескольких препаратах: содержащих парацетамол «Панадоле» и «Эффералгане» французской компании Upsa и препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей». На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците.
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