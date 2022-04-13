Также местные жители жалуются на стойкий запах гари во всем городе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тобольск и его окрестности заволокло дымом. Об этом в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте» сообщают местные жители. Они предположили, что запах гари возник из-за пожаров, бушующих в одном из соседних районов.

«В городе вновь чувствуется запах гари, а еще снег не сошел. Наиболее вероятная причина — в Абатском районе горят поля», — отметил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей с ним согласились. «С Ишима тянет, там поля горят», — считает Даниил Окулов. «Не успели растаять, уже горим», — написал Лихан Бусыров. «Вся область походу горит. В Тюмени какой день дымка стоит. С утра с запахом гари», — предположила Анна Кейль. «Началось лето», — резюмировала Екатерина Михайлова.

В департамент лесного комплекса Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти объявили о начале пожароопасного сезона. До 5 мая жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать траву и готовить пищу на открытом огне и углях. В том числе, с использованием мангала.

Жители Тобольска жалуются на дым и запах гари Паблик «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»