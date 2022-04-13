13 апреля 2022

Тобольск заволокло дымом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, храм, церковь, тобольск, тобольский кремль, софийский собор
Также местные жители жалуются на стойкий запах гари во всем городе Фото:

Тобольск и его окрестности заволокло дымом. Об этом в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте» сообщают местные жители. Они предположили, что запах гари возник из-за пожаров, бушующих в одном из соседних районов.

«В городе вновь чувствуется запах гари, а еще снег не сошел. Наиболее вероятная причина — в Абатском районе горят поля», — отметил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей с ним согласились. «С Ишима тянет, там поля горят», — считает Даниил Окулов. «Не успели растаять, уже горим», — написал Лихан Бусыров. «Вся область походу горит. В Тюмени какой день дымка стоит. С утра с запахом гари», — предположила Анна Кейль. «Началось лето», — резюмировала Екатерина Михайлова.

В департамент лесного комплекса Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти объявили о начале пожароопасного сезона. До 5 мая жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать траву и готовить пищу на открытом огне и углях. В том числе, с использованием мангала.

Жители Тобольска жалуются на дым и запах гари

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Тобольск и его окрестности заволокло дымом. Об этом в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте» сообщают местные жители. Они предположили, что запах гари возник из-за пожаров, бушующих в одном из соседних районов. «В городе вновь чувствуется запах гари, а еще снег не сошел. Наиболее вероятная причина — в Абатском районе горят поля», — отметил анонимный автор публикации. В комментариях к записи большинство пользователей с ним согласились. «С Ишима тянет, там поля горят», — считает Даниил Окулов. «Не успели растаять, уже горим», — написал Лихан Бусыров. «Вся область походу горит. В Тюмени какой день дымка стоит. С утра с запахом гари», — предположила Анна Кейль. «Началось лето», — резюмировала Екатерина Михайлова. В департамент лесного комплекса Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти объявили о начале пожароопасного сезона. До 5 мая жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать траву и готовить пищу на открытом огне и углях. В том числе, с использованием мангала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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