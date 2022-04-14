Моор и Артюхов резко сменили позиции в федеральном рейтинге. Комарова стабильна

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, моор александр, артюхов дмитрий, комарова наталья
Дмитрий Артюхов (слева) и Наталья Комарова (в центре) улучшили или не изменили свои позиции, а Александр Моор (справа) показал снижение Фото:

Губернаторы Тюменской области и ЯНАО резко сменили свои позиции в федеральном медиарейтинге. Информация представлена на сайте компании «Медиалогия». Александр Моор показал значительное снижение, а Дмитрий Артюхов улучшил свое положение.

«Медиарейтинг губернаторов за март 2022 года. Александр Моор, Тюменская область — 35 место из 85 (-16 пунктов). Дмитрий Артюхов, ЯНАО — 18 место (+34)», — такие данные на своем сайте приводит компания «Медиалогия».

В марте губернатор Тюменской области упоминался в СМИ и соцсетях 3 164 раза. Глава ЯНАО — 4 356. По данным аналитиков, высокую цитируемость Дмитрию Артюхову обеспечила его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждалась социально-экономическая ситуация в округе.

Что до третьего губернатора «тюменской матрешки» — главы ХМАО Натальи Комаровой, то в мартовском рейтинге она заняла 19 место, поднявшись на две позиции. В рейтинге глав УрФО ее положение и вовсе не изменилось: она осталась четвертой из шести.

Моор и Артюхов заняли пятое и третье место соответственно среди своих уральских коллег. Первый опустился на две позиции вниз, второй — вырос на три пункта.

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Губернаторы Тюменской области и ЯНАО резко сменили свои позиции в федеральном медиарейтинге. Информация представлена на сайте компании «Медиалогия». Александр Моор показал значительное снижение, а Дмитрий Артюхов улучшил свое положение. «Медиарейтинг губернаторов за март 2022 года. Александр Моор, Тюменская область — 35 место из 85 (-16 пунктов). Дмитрий Артюхов, ЯНАО — 18 место (+34)», — такие данные на своем сайте приводит компания «Медиалогия». В марте губернатор Тюменской области упоминался в СМИ и соцсетях 3 164 раза. Глава ЯНАО — 4 356. По данным аналитиков, высокую цитируемость Дмитрию Артюхову обеспечила его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждалась социально-экономическая ситуация в округе. Что до третьего губернатора «тюменской матрешки» — главы ХМАО Натальи Комаровой, то в мартовском рейтинге она заняла 19 место, поднявшись на две позиции. В рейтинге глав УрФО ее положение и вовсе не изменилось: она осталась четвертой из шести. Моор и Артюхов заняли пятое и третье место соответственно среди своих уральских коллег. Первый опустился на две позиции вниз, второй — вырос на три пункта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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