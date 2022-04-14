Spiegel: в Прибалтике отказываются принимать на работу русских

14 апреля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Эстония запретила выдавать рабочие визы россиянам Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Эстонии отказываются принимать на работу русских граждан, аналогичная тенденция наблюдается и в других странах Прибалтики. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel. «На прошлой неделе Эстония дала понять, что, несмотря на нехватку квалифицированных рабочих, больше не хочет выдавать россиянам разрешения на работу. На сайте МВД сообщается, что гражданам России не выдаются визы для работы и удаленной работы. Решение Эстонии может быть предвестником того, что должно произойти в соседних странах. Латвия ужесточает визовые требования для россиян. Аналогичное решение приняла Литва», — пишет Spiegel. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм. Так, в Нидерландах местные жители, выкрикивая лозунг «За Украину», избили шестилетнего ребенка с русским именем. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Эстонии отказываются принимать на работу русских граждан, аналогичная тенденция наблюдается и в других странах Прибалтики. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel. «На прошлой неделе Эстония дала понять, что, несмотря на нехватку квалифицированных рабочих, больше не хочет выдавать россиянам разрешения на работу. На сайте МВД сообщается, что гражданам России не выдаются визы для работы и удаленной работы. Решение Эстонии может быть предвестником того, что должно произойти в соседних странах. Латвия ужесточает визовые требования для россиян. Аналогичное решение приняла Литва», — пишет Spiegel. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм. Так, в Нидерландах местные жители, выкрикивая лозунг «За Украину», избили шестилетнего ребенка с русским именем.