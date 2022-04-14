Армения пошла навстречу требованию Путина по газовому вопросу

15 апреля 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Армения пошла на встречу требованию Путина платить за газ рублями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Армения стала платить за российский газ рублями. Об этом рассказал министр экономики страны Ваган Керобян. «Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — заявил он в интервью РБК. Ваган Керобян пояснил, что ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях. На сегодняшний день цена российского газа для Армении составляет 165 долларов за 1 тысячу кубометров. Экономист считает, что «нужно двигаться к национальным валютам». По его словам, с российской стороны есть продвижение в этом направлении. Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. https://ura.news/news/1052542505 Ряд стран, например, Германия и Франция отказались выполнять ультиматум. Напротив, власти Венгрии согласились принять российские условия. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Армения стала платить за российский газ рублями. Об этом рассказал министр экономики страны Ваган Керобян. «Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — заявил он в интервью РБК. Ваган Керобян пояснил, что ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях. На сегодняшний день цена российского газа для Армении составляет 165 долларов за 1 тысячу кубометров. Экономист считает, что «нужно двигаться к национальным валютам». По его словам, с российской стороны есть продвижение в этом направлении. Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. https://ura.news/news/1052542505 Ряд стран, например, Германия и Франция отказались выполнять ультиматум. Напротив, власти Венгрии согласились принять российские условия.