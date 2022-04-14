Партия «Новые люди» ушла из Кургана накануне выборов

Партия «Новые люди» прекратила работу в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское региональное отделение партии «Новые люди» прекратило свою работу за неделю до довыборов в городскую думу по пятому округу. Сторонники партии теперь могут рассчитывать лишь на удаленные консультации специалистов из других регионов, сообщили URA.RU источники в партии.

«Курганское региональное отделение партии „Новые люди“ в Кургане прекратило свою деятельность, офис по улице Коли Мяготина закрыт, телефоны, указанные на сайте реготделения не отвечают. При этом кандидат на довыборах в гордуму Евгений Рыбин продолжает участвовать в выборах», — сообщил инсайдер внутри партии.

Сам Евгений Рыбин в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что в Кургане региональное отделение «Новых людей» не работает. Если возникают какие-либо вопросы он связывается со специалистами партии из других регионов.

Ранее URA.RU писало, что партия в Кургане испытывает острый кадровый голод, активная молодежь в городе есть, но организовать ее и направить в нужное русло некому. Между тем, свердловское отделение партии «Новые люди» еще в феврале объявило о своем участии в областной избирательной кампании-2022. Ячейка выдвинет кандидатов на выборы 19 муниципальных дум.

На довыборах в гордуму Кургана помимо партии «Новые люди», своих кандидатов выдвинули партия «Единая Россия» — Татьяну Кравец, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Романа Кайгородова, ЛДПР — Татьяну Липатову и КПРФ — Игоря Гатаулина. Довыборы в Курганскую городскую думу по округу №5 состоятся 24 апреля.

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