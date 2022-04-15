Глава СПЧ Фадеев обвинил ООН в травле русских на Западе

ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии, сказал Валерий Фадеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Международные организации, среди которых ООН, слабо реагируют на факты русофобии, из-за чего россияне оказались в положении травимого народа. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента РФ Валерий Фадеев.

«Конечно, недостаточно реакции. Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле, на Западе очень глубоко запрятан расизм. И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется», — сообщает РИА «Новости» слова Фадеева, который отвечал на вопрос о реакции ООН, ОБСЕ и других международных организаций на текущую ситуацию.

Он также отметил, что у правительства РФ «очень мало» возможностей защитить россиян за границей. «Сложно изменить эту ксенофобскую, расистскую атмосферу. Русский — значит враг», — подытожил он.

После начала спецоперации РФ по денацификации Украины западные страны ввели антироссийские санкции. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Россияне по всему миру начали сообщать о случаях русофобии. В Кремле объяснили, почему сложно защитить россиян, живущих за рубежом.