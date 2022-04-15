Омбудсмен ответил на призыв Матвиенко «завалить Россию» гвоздями

15 апреля 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Борис Титов заявил, что производить гвозди в России пока невыгодно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России следует создать условия для бизнеса, чтобы предпринимателям было выгодно производить гвозди внутри страны. Такое мнение выразил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Тут надо не задания давать бизнесу, а создавать для него условия. Это называется промышленная политика: налоги, административное бремя, тарифы инфраструктурных монополий. Баланс издержек и выгод должен быть таким, чтобы производить гвозди было выгоднее здесь, а не везти из Китая. Пока что невыгодно», — передает РИА «Новости» слова Титова. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Она предложила малому и среднему бизнесу «наклепать» их столько, чтобы «завалить» всю Россию. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В связи с этим в стране по просьбе президента Владимира Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В России следует создать условия для бизнеса, чтобы предпринимателям было выгодно производить гвозди внутри страны. Такое мнение выразил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Тут надо не задания давать бизнесу, а создавать для него условия. Это называется промышленная политика: налоги, административное бремя, тарифы инфраструктурных монополий. Баланс издержек и выгод должен быть таким, чтобы производить гвозди было выгоднее здесь, а не везти из Китая. Пока что невыгодно», — передает РИА «Новости» слова Титова. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Она предложила малому и среднему бизнесу «наклепать» их столько, чтобы «завалить» всю Россию. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В связи с этим в стране по просьбе президента Владимира Путина было разработано два пакета антикризисных мер.