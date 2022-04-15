Нарышкин сравнил россиян, не поддержавших спецоперацию, с Мазепой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Выступивших против спецоперации на Украине Россиян ждет судьба гетмана Ивана Мазепы, который предал Петра I во время Северной войны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании по теме исторического проекта «Единой России». По его словам, этих людей ждет «судьба изменника».

«Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочел отвернуться от своей родины, ждет судьба изменника-Мазепы. О нем еще Пушкин писал, что „он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него“», — сказал Нарышкин на заседании, трансляция которого велась на сайте партии.

Гетман Запорожского войска Иван Мазепа присягал на верность Петру I, но во время войны со шведами переметнулся на сторону короля Карла XII. На Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины.

Президент России Владимир Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря спецоперации Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутится в головах западных политиков», пишет RT.