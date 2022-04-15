Супруга Медведчука пожаловалась на угрозы смерти

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Виктора Медведчука арестовали на Украине (фото из архива) Фото:

Жене оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксане Марченко регулярно поступают угрозы. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Москве. Трансляция велась на youtube-канале Марченко.

«Что касается прочих угроз, то они поступают в любом виде: их передают через кого-то, пересылают в социальные сети, вы можете это прочитать в комментариях. Вы можете увидеть конкретных людей, которые угрожают меня убить, и так далее. И это все не заканчивается», — заявила Марченко.

Виктор Медведчук ранее был арестован Службой безопасности Украины (СБУ). Его жена заявила, что все доказательна против политика были сфабрикованы, а самого Медведчука пытают сотрудники СБУ.

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Жене оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксане Марченко регулярно поступают угрозы. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Москве. Трансляция велась на youtube-канале Марченко. «Что касается прочих угроз, то они поступают в любом виде: их передают через кого-то, пересылают в социальные сети, вы можете это прочитать в комментариях. Вы можете увидеть конкретных людей, которые угрожают меня убить, и так далее. И это все не заканчивается», — заявила Марченко. Виктор Медведчук ранее был арестован Службой безопасности Украины (СБУ). Его жена заявила, что все доказательна против политика были сфабрикованы, а самого Медведчука пытают сотрудники СБУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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