Супруга Медведчука пожаловалась на угрозы смерти

15 апреля 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Виктора Медведчука арестовали на Украине (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Жене оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксане Марченко регулярно поступают угрозы. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Москве. Трансляция велась на youtube-канале Марченко. «Что касается прочих угроз, то они поступают в любом виде: их передают через кого-то, пересылают в социальные сети, вы можете это прочитать в комментариях. Вы можете увидеть конкретных людей, которые угрожают меня убить, и так далее. И это все не заканчивается», — заявила Марченко. Виктор Медведчук ранее был арестован Службой безопасности Украины (СБУ). Его жена заявила, что все доказательна против политика были сфабрикованы, а самого Медведчука пытают сотрудники СБУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Жене оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксане Марченко регулярно поступают угрозы. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Москве. Трансляция велась на youtube-канале Марченко. «Что касается прочих угроз, то они поступают в любом виде: их передают через кого-то, пересылают в социальные сети, вы можете это прочитать в комментариях. Вы можете увидеть конкретных людей, которые угрожают меня убить, и так далее. И это все не заканчивается», — заявила Марченко. Виктор Медведчук ранее был арестован Службой безопасности Украины (СБУ). Его жена заявила, что все доказательна против политика были сфабрикованы, а самого Медведчука пытают сотрудники СБУ.