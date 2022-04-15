Супруга Медведчука: СБУ сфабриковала его побег

15 апреля 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Доказательства вины Виктора Медведчука — это фейк СБУ, заявила Оксана Марченко Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Служба безопасности Украины (СБУ) сфабриковала побег оппозиционного политика Виктора Медведчука из-под домашнего ареста. Об этом сообщила супруга политика Оксана Марченко в ходе пресс-конференции в Москве. Трансляция пресс-конференции идет на ее youtube-канале. «СБУ сфабриковала его побег, потому что не могут посадить его. Виктор один из основных лидеров второй по величине политической партии Украины, 2 миллиона избирателей. Неслучайно власть во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским начала судебное преследование против Виктора в 2021 году, когда его партия начала наращивать поддержку в 18-22%. Такие цифры стали угрозой действующей власти на будущих выборах. Понимая свою несостоятельность, Зеленский начал преследования. Все доказательства — фейк. Это установили международные судебные экспертизы. Это желание уничтожить политического конкурента», — заявила Марченко. Ранее Владимир Зеленский сообщил об аресте Медведчука. В МВД Украины заявили, что намерены «выбить» из политика нужные показания. Супруга Медведчука заявила, что против политика применяются пытки. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Служба безопасности Украины (СБУ) сфабриковала побег оппозиционного политика Виктора Медведчука из-под домашнего ареста. Об этом сообщила супруга политика Оксана Марченко в ходе пресс-конференции в Москве. Трансляция пресс-конференции идет на ее youtube-канале. «СБУ сфабриковала его побег, потому что не могут посадить его. Виктор один из основных лидеров второй по величине политической партии Украины, 2 миллиона избирателей. Неслучайно власть во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским начала судебное преследование против Виктора в 2021 году, когда его партия начала наращивать поддержку в 18-22%. Такие цифры стали угрозой действующей власти на будущих выборах. Понимая свою несостоятельность, Зеленский начал преследования. Все доказательства — фейк. Это установили международные судебные экспертизы. Это желание уничтожить политического конкурента», — заявила Марченко. Ранее Владимир Зеленский сообщил об аресте Медведчука. В МВД Украины заявили, что намерены «выбить» из политика нужные показания. Супруга Медведчука заявила, что против политика применяются пытки.