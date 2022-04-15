Доктор наук Токарев заявил об опасности потери зрения после COVID

15 апреля 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

При COVID-19 возникает риск развития тромбоза сосудов сетчатки глаз Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После COVID-19 может произойти полная потеря зрения. Связано это с риском развития тромбозов сетчатки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Зарубежные коллеги опубликовали новые исследования, которые показывают, что в течение ближайших месяцев после COVID-19 у пациентов может возникнуть риск развития тромбоза сосудов сетчатки. В таких случаях сначала нарушается питание сетчатки, потом возникает ишемия, дегенерация сетчатки, вплоть до ее возможной отслойки и полной слепоты. На ранних стадиях можно провести операцию, лазеркоагуляцию, но в запущенных случаях лечить будет крайне сложно, человек может стать инвалидом по зрению. Поэтому при появлении первых и необычных симптомов: туман в глазах, искры, звездочки и плавающие мушки, снижение остроты зрения, — нужно срочно обратиться к врачу-офтальмологу», — заявил Сергей Токарев. Доктор наук добавил, что коронавирус также может напрямую поражать и сами клетки сетчатки. «Новые исследования показывают, что коронавирус, как ранее было известно, может не только поражать нервные клетки, но и клетки сетчатки и размножаться в них. В итоге могут пострадать так называемые светочувствительные и ганглиозные клетки, которые отвечают за световосприятие и зрение в целом. А учитывая то, что у нас немало людей с миопией, то есть близорукостью, а соответственно, с дистрофией сетчатки, то мы понимаем, что эти люди оказываются особенно уязвимыми. Поэтому после COVID-19 переболевшим в обязательном порядке нужно обследовать глазное дно, проверить остроту зрения, так как она может снизиться, и наблюдаться в динамике в случае необходимости», — подчеркнул Токарев. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал прогноз, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти в конце мая или в июне. Сейчас, по его словам, в России наблюдается спад. По данным ВОЗ, отметил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, за всю историю пандемии число симптомов при постковиде достигло 203. Более 60 из них могут сохраняться в течение 6-7 месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

После COVID-19 может произойти полная потеря зрения. Связано это с риском развития тромбозов сетчатки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Зарубежные коллеги опубликовали новые исследования, которые показывают, что в течение ближайших месяцев после COVID-19 у пациентов может возникнуть риск развития тромбоза сосудов сетчатки. В таких случаях сначала нарушается питание сетчатки, потом возникает ишемия, дегенерация сетчатки, вплоть до ее возможной отслойки и полной слепоты. На ранних стадиях можно провести операцию, лазеркоагуляцию, но в запущенных случаях лечить будет крайне сложно, человек может стать инвалидом по зрению. Поэтому при появлении первых и необычных симптомов: туман в глазах, искры, звездочки и плавающие мушки, снижение остроты зрения, — нужно срочно обратиться к врачу-офтальмологу», — заявил Сергей Токарев. Доктор наук добавил, что коронавирус также может напрямую поражать и сами клетки сетчатки. «Новые исследования показывают, что коронавирус, как ранее было известно, может не только поражать нервные клетки, но и клетки сетчатки и размножаться в них. В итоге могут пострадать так называемые светочувствительные и ганглиозные клетки, которые отвечают за световосприятие и зрение в целом. А учитывая то, что у нас немало людей с миопией, то есть близорукостью, а соответственно, с дистрофией сетчатки, то мы понимаем, что эти люди оказываются особенно уязвимыми. Поэтому после COVID-19 переболевшим в обязательном порядке нужно обследовать глазное дно, проверить остроту зрения, так как она может снизиться, и наблюдаться в динамике в случае необходимости», — подчеркнул Токарев. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал прогноз, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти в конце мая или в июне. Сейчас, по его словам, в России наблюдается спад. По данным ВОЗ, отметил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, за всю историю пандемии число симптомов при постковиде достигло 203. Более 60 из них могут сохраняться в течение 6-7 месяцев.