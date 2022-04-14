Поезд с беженцами может выехать в Пермь 16 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Эшелон с беженцами из ДНР и ЛНР может быть отправлен в Пермский край 16 апреля. Как сообщил источник в политэлитах Прикамья, на днях в регион пришел документ, в котором МЧС России запросило у АО «РЖД» специальный железнодорожный состав. Поезд должен отправиться из Таганрога. Он должен быть рассчитан на 500 человек.

«Непонятно, поедет, не поедет. Но такая бумага есть. Сейчас оперштаб по беженцам в крае готовится принять состав», — сообщил источник.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее вице-премьер Пермского края Александр Борисов сообщал, что Прикамье ждет беженцев после 12 апреля. Самостоятельно в регион прибыли 173 человека. Постановлением правительства РФ предусмотрено, что Пермский край должен быть готов к размещению 1510 беженцев.

С 24 февраля Россия ведет вынужденную спецоперацию по прекращению восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. Безусловный приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения. Однако украинская армия использует жителей в качестве живых щитов. По поручению президента РФ Владимира Путина всем беженцам будет выплачено по 10 тысяч рублей.