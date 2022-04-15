15 апреля 2022

Минобороны: украинские националисты зверски пытают жителей Лимана

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Украинские националисты захватили более 800 мирных жителей за пророссийские взгляды Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Лиман (Краматорский район ДНР) местных жителей подвергают зверским пыткам, с целью выявления пророссийских взглядов. Об этом появилась информация на официальном сайте Министерства обороны России.

«В городе Лиман Краматорского района Донецкой Народной Республики на текущей неделе с 11 по 15 апреля 2022 г. через механизм введенного комендантского часа боевики националистических батальонов провели тотальные поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов, а также признаков содействия формированиям Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Также сообщается, что задержано 837 подозреваемых. В настоящее время их подвергают «зверским пыткам», а также угрожают физической расправой над родственниками. Там подчеркнули, что в ходе указанных силовых рейдов нацбаты в принудительном порядке изъяли ценное имущество граждан и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы, опубликованные на сайте ведомства, показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев.

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В городе Лиман (Краматорский район ДНР) местных жителей подвергают зверским пыткам, с целью выявления пророссийских взглядов. Об этом появилась информация на официальном сайте Министерства обороны России. «В городе Лиман Краматорского района Донецкой Народной Республики на текущей неделе с 11 по 15 апреля 2022 г. через механизм введенного комендантского часа боевики националистических батальонов провели тотальные поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов, а также признаков содействия формированиям Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны. Также сообщается, что задержано 837 подозреваемых. В настоящее время их подвергают «зверским пыткам», а также угрожают физической расправой над родственниками. Там подчеркнули, что в ходе указанных силовых рейдов нацбаты в принудительном порядке изъяли ценное имущество граждан и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы, опубликованные на сайте ведомства, показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев.
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