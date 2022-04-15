Минобороны: украинские националисты зверски пытают жителей Лимана

В городе Лиман (Краматорский район ДНР) местных жителей подвергают зверским пыткам, с целью выявления пророссийских взглядов. Об этом появилась информация на официальном сайте Министерства обороны России.
«В городе Лиман Краматорского района Донецкой Народной Республики на текущей неделе с 11 по 15 апреля 2022 г. через механизм введенного комендантского часа боевики националистических батальонов провели тотальные поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов, а также признаков содействия формированиям Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Также сообщается, что задержано 837 подозреваемых. В настоящее время их подвергают «зверским пыткам», а также угрожают физической расправой над родственниками. Там подчеркнули, что в ходе указанных силовых рейдов нацбаты в принудительном порядке изъяли ценное имущество граждан и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы, опубликованные на сайте ведомства, показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев.
В городе Лиман (Краматорский район ДНР) местных жителей подвергают зверским пыткам, с целью выявления пророссийских взглядов. Об этом появилась информация на официальном сайте Министерства обороны России. «В городе Лиман Краматорского района Донецкой Народной Республики на текущей неделе с 11 по 15 апреля 2022 г. через механизм введенного комендантского часа боевики националистических батальонов провели тотальные поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов, а также признаков содействия формированиям Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны. Также сообщается, что задержано 837 подозреваемых. В настоящее время их подвергают «зверским пыткам», а также угрожают физической расправой над родственниками. Там подчеркнули, что в ходе указанных силовых рейдов нацбаты в принудительном порядке изъяли ценное имущество граждан и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы, опубликованные на сайте ведомства, показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев.