Астронавт NASA: у нас дружеские отношения с космонавтами из РФ

16 апреля 2022 в 03:50 Размер текста - 17 +

Томас Маршберн заявил, что американцы и россияне на борту МКС полагаются друг на друга Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американские астронавты и российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) дружат и полагаются друг на друга несмотря на сложные отношения между двумя странами. Об этом заявил американский астронавт NASA Томас Маршберн. «У нас очень дружеские, товарищеские отношения [с российскими космонавтами], мы работаем вместе и полагаемся друг на друга в нашем общем выживании», — передает слова Томаса Маршберна ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию, которая транслировалась на сайте NASA. Сообщается, что сейчас на борту Международной космической станции (МКС) находятся российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Среди американских астронавтов там присутствуют — Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА), представитель Германии Маттиас Маурер, а также бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа. Ранее американский лидер Джо Байден заявил о грядущем «полном разрыве» отношений между США и РФ, если продолжится военная спецоперация РФ на Украине. Он подчеркнул, что санкции могут коснуться космической программы. Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что заранее подготовился к санкциям и пройдет через них с минимальными потерями. Позже стало известно, что ЕС также ввел санкции против ряда учреждений, в том числе против ракетно-космического центра «Прогресс», передает RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Американские астронавты и российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) дружат и полагаются друг на друга несмотря на сложные отношения между двумя странами. Об этом заявил американский астронавт NASA Томас Маршберн. «У нас очень дружеские, товарищеские отношения [с российскими космонавтами], мы работаем вместе и полагаемся друг на друга в нашем общем выживании», — передает слова Томаса Маршберна ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию, которая транслировалась на сайте NASA. Сообщается, что сейчас на борту Международной космической станции (МКС) находятся российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Среди американских астронавтов там присутствуют — Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА), представитель Германии Маттиас Маурер, а также бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа. Ранее американский лидер Джо Байден заявил о грядущем «полном разрыве» отношений между США и РФ, если продолжится военная спецоперация РФ на Украине. Он подчеркнул, что санкции могут коснуться космической программы. Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что заранее подготовился к санкциям и пройдет через них с минимальными потерями. Позже стало известно, что ЕС также ввел санкции против ряда учреждений, в том числе против ракетно-космического центра «Прогресс», передает RT.