Рогозин: NASA задолжала «Роскосмосу» приличную сумму денег. Платежи намерены принимать в рублях

15 апреля 2022 в 01:24 Размер текста - 17 +

Рогозин: «Роскосмос» получит оплату за полет астронавта НАСА в мае в рублях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госкорпорация «Роскосмос» все еще не получила оплату от американской компании Axiom за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Нам одна американская компания Axiom за полет Марка Ванде Хая пока деньги не перевела. Это приличная сумма — 2 млрд рублей. Они говорят, что у них есть какие-то логистические проблемы», — сказал Рогозин в эфире Первого канала. Он доложил, что компания пообещала расплатиться в мае. По его словам, в настоящее время происходят перебои в расчетах с внешними партнерами, связанные с переводом денежных средств. Рогозин не сомневается, что в скором времени компания вернет деньги «именно в рублях». Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что Европа и США не обираются снимать санкции с космической отрасли РФ. Они это не сделают по той причине, что ограничения не вредят сотрудничеству по Международной космической станции. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства. 14 апреля президент США Джо Байден сообщил о намерении ввести новые санкции против России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Госкорпорация «Роскосмос» все еще не получила оплату от американской компании Axiom за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Нам одна американская компания Axiom за полет Марка Ванде Хая пока деньги не перевела. Это приличная сумма — 2 млрд рублей. Они говорят, что у них есть какие-то логистические проблемы», — сказал Рогозин в эфире Первого канала. Он доложил, что компания пообещала расплатиться в мае. По его словам, в настоящее время происходят перебои в расчетах с внешними партнерами, связанные с переводом денежных средств. Рогозин не сомневается, что в скором времени компания вернет деньги «именно в рублях». Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что Европа и США не обираются снимать санкции с космической отрасли РФ. Они это не сделают по той причине, что ограничения не вредят сотрудничеству по Международной космической станции. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства. 14 апреля президент США Джо Байден сообщил о намерении ввести новые санкции против России.