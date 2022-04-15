Лидеры КПРФ прибыли в Екатеринбург на закрытое совещание. Коммунистов УрФО ждут установки

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, калашников леонид
Зампред ЦК КПРФ Леонид Калашников 15—16 апреля работает на Урале Фото:

Первые лица ЦК КПРФ прибыли в Екатеринбург для участия в большом совещании с секретарями уральских реготделений 16 апреля. Накануне семинара федеральные коммунисты проведут встречи с местными избирателями. В городе уже работает зампредседателя партии, депутат Госдумы Леонид Калашников, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского обкома.

Калашников 15 апреля встречается со студентами и сотрудниками УрФУ. Предполагается, что депутат выступит на тему развития Союзного государства между Россией и Белоруссией. В этот же день встречи в вузе проведут депутаты Госдумы, руководители комитета по вопросам семьи Нина Останина и Мария Дробот. Позднее Останина примет свердловских общественников и родительские организации и обсудит с ними новые стандарты образования.

Основные партийные мероприятия, как анонсировало ранее URA.RU, запланированы на 16 апреля. Федеральное руководство КПРФ встретится с секретарями отделений УрФО в загородном отеле Ramada. Ожидается, что коммунисты обсудят подготовку к муниципальным кампаниям, а одним из ключевых вопросов станут предстоящие выборы свердловского губернатора. Ранее КПРФ публично заявила о готовности принять в них участие.

В начале апреля аналогичное мероприятие в Екатеринбурге провело руководство «Единой России». Накануне совещания ходили слухи, что делегация из Москвы даст уральским единороссам важные вводные, а свердловским партийцам расскажет, как пройдет губернаторская компания. Вопреки ожиданиям, ничего из этого на встрече не прозвучало.

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Первые лица ЦК КПРФ прибыли в Екатеринбург для участия в большом совещании с секретарями уральских реготделений 16 апреля. Накануне семинара федеральные коммунисты проведут встречи с местными избирателями. В городе уже работает зампредседателя партии, депутат Госдумы Леонид Калашников, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского обкома. Калашников 15 апреля встречается со студентами и сотрудниками УрФУ. Предполагается, что депутат выступит на тему развития Союзного государства между Россией и Белоруссией. В этот же день встречи в вузе проведут депутаты Госдумы, руководители комитета по вопросам семьи Нина Останина и Мария Дробот. Позднее Останина примет свердловских общественников и родительские организации и обсудит с ними новые стандарты образования. Основные партийные мероприятия, как анонсировало ранее URA.RU, запланированы на 16 апреля. Федеральное руководство КПРФ встретится с секретарями отделений УрФО в загородном отеле Ramada. Ожидается, что коммунисты обсудят подготовку к муниципальным кампаниям, а одним из ключевых вопросов станут предстоящие выборы свердловского губернатора. Ранее КПРФ публично заявила о готовности принять в них участие. В начале апреля аналогичное мероприятие в Екатеринбурге провело руководство «Единой России». Накануне совещания ходили слухи, что делегация из Москвы даст уральским единороссам важные вводные, а свердловским партийцам расскажет, как пройдет губернаторская компания. Вопреки ожиданиям, ничего из этого на встрече не прозвучало.
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