Боссы КПРФ летят в Екатеринбург на большое совещание. Собирается вся партийная элита УрФО

11 апреля 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Лидеры коммунистов соберут на семинар коллег со всего УрФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральное руководство КПРФ 15—16 апреля собирает в Екатеринбурге большую конференцию секретарей региональных отделений УрФО. В семинаре примут участие первые лица партии — члены президиума ЦК и депутаты Госдумы, сообщили URA.RU сразу несколько источников, информацию подтвердили в оргкомитете. Один из ключевых вопросов повестки — предстоящие выборы свердловского губернатора. Двухдневное совещание коммунистов пройдет на нескольких площадках, включая загородный отель Ramada и корпус УрФУ на улице Ленина. «Руководство ЦК сейчас объезжает федеральные округа, следующее совещание — по УрФО. На пятницу [15 апреля] запланирована семинарная часть, публичные встречи, обучение. А на следующий день — закрытая партийная часть. Своего рода партконференция с участием первых лиц», — передал агентству собеседник, знакомый с графиком мероприятия. По официальной информации, в Екатеринбург приедут зампред ЦК КПРФ Леонид Калашников, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Николай Иванов, депутаты Госдумы Сергей Обухов, Нина Останина и Мария Дробот. Также известно об участии всех региональных секретарей Урала: Александра Ивачева (Свердловская область), Игоря Егорова (Челябинская область), Виктора Зырянова (Курганская область) Тамары Казанцевой (Тюменская область), Алексея Савинцева (ХМАО) и Елены Кукушкиной (ЯНАО). Одной из главных тем семинара станет проведение губернаторской кампании в Свердловской области. В начале апреля коммунисты публично заявили о готовности принять участие в выборах. Между тем вокруг фигуры кандидата от КПРФ неофициально ведутся активные споры и торги. Основным претендентом считается секретарь реготделения, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. Ранее аналогичное мероприятие в Екатеринбурге провело руководство «Единой России». Накануне совещания ходили слухи, что делегация из Москвы даст уральским единороссам важные вводные, а свердловским партийцам расскажет, как пройдет губернаторская компания. Вопреки ожиданиям, ничего из этого на встрече не прозвучало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Федеральное руководство КПРФ 15—16 апреля собирает в Екатеринбурге большую конференцию секретарей региональных отделений УрФО. В семинаре примут участие первые лица партии — члены президиума ЦК и депутаты Госдумы, сообщили URA.RU сразу несколько источников, информацию подтвердили в оргкомитете. Один из ключевых вопросов повестки — предстоящие выборы свердловского губернатора. Двухдневное совещание коммунистов пройдет на нескольких площадках, включая загородный отель Ramada и корпус УрФУ на улице Ленина. «Руководство ЦК сейчас объезжает федеральные округа, следующее совещание — по УрФО. На пятницу [15 апреля] запланирована семинарная часть, публичные встречи, обучение. А на следующий день — закрытая партийная часть. Своего рода партконференция с участием первых лиц», — передал агентству собеседник, знакомый с графиком мероприятия. По официальной информации, в Екатеринбург приедут зампред ЦК КПРФ Леонид Калашников, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Николай Иванов, депутаты Госдумы Сергей Обухов, Нина Останина и Мария Дробот. Также известно об участии всех региональных секретарей Урала: Александра Ивачева (Свердловская область), Игоря Егорова (Челябинская область), Виктора Зырянова (Курганская область) Тамары Казанцевой (Тюменская область), Алексея Савинцева (ХМАО) и Елены Кукушкиной (ЯНАО). Одной из главных тем семинара станет проведение губернаторской кампании в Свердловской области. В начале апреля коммунисты публично заявили о готовности принять участие в выборах. Между тем вокруг фигуры кандидата от КПРФ неофициально ведутся активные споры и торги. Основным претендентом считается секретарь реготделения, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. Ранее аналогичное мероприятие в Екатеринбурге провело руководство «Единой России». Накануне совещания ходили слухи, что делегация из Москвы даст уральским единороссам важные вводные, а свердловским партийцам расскажет, как пройдет губернаторская компания. Вопреки ожиданиям, ничего из этого на встрече не прозвучало.