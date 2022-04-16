В Екатеринбурге космонавты рассказали, зачем им игрушки в космосе

По словам космонавтов, у каждого экипажа свой талисман на корабле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Космонавты берут с собой игрушки на корабль, чтобы определять по ним момент выхода на орбиту. Об этом космонавты-испытатели Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Прокопьев рассказали в ходе встречи в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, передает коррескондент URA.RU.

«Мы очень хорошо пристегнуты, когда выходим в космос на корабле. И, чтобы определить, что мы вышли на орбиту, мы используем маленькую игрушку-талисман», — рассказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков. По его словам, ее привязывают над пультом и, если игрушка начинает парить в воздухе, это означает, что корабль вышел на нужную орбиту. Если же игрушка натянута, то отстегиваться нельзя.

Кудь-Сверчков также поделился, что у каждого экипажа есть свой талисман, который он берет с собой. В его случае индикатором невесомости, как его называют профессионалы, стали три вязаных космонавта, которые олицетворяли экипаж корабля. Игрушки тогда создала жена Кудь-Сверчкова.

Прокопьев также рассказал историю о своем талисмане, который традиционно выбирают дети космонавтов. «Я летел в 2018 году. Мой полет совпал с Чемпионатом мира по футболу, который проходил в Екатеринбурге в том числе, поэтому моим талисманом был волк Забивака», — заявил уральский космонавт.

16 апреля в Храме-на-Крови в Екатеринбурге прошла встреча с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым. Мероприятие вызвало большой ажиотаж у горожан — зал храма был полностью забит людьми. Среди приглашенных гостей был космонавт из Екатеринбурга, которого ранее президент России Владимир Путин наградил званием Героя Российской Федерации и почетным званием «Летчик-космонавт Российской Федерации».

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