Советник офиса Зеленского: ЕС поставляет Украине «не то оружие»

16 апреля 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк пожаловался на долгие поставки вооружения Украине Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Евросоюза согласились поставить Украине оружие для борьбы с Россией, но оно оказалось не таким, о каком договаривались. Кроме того, из Европы оно идет слишком долго. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Украина просит у Европы оружие, европейцы идут навстречу, но дают не то оружие, о котором просили. Оружие едет слишком долго», — написал он на своей странице в Twitter (внесен в реестр запрещенных сайтов). Он также отметил, что в подобные игры можно играть долго, но демократия в таком случае остается в проигрыше. Кроме того, по его словам, Украина нуждается в вооружении прямо сейчас. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В свою очередь, со стороны Украины действуют иностранные наемники, а также государству поставляет оружие ряд европейских стран, в том числе США. 13 апреля в администрации президента США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов. Москва направила ноту протеста по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая Штаты. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Страны Евросоюза согласились поставить Украине оружие для борьбы с Россией, но оно оказалось не таким, о каком договаривались. Кроме того, из Европы оно идет слишком долго. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Украина просит у Европы оружие, европейцы идут навстречу, но дают не то оружие, о котором просили. Оружие едет слишком долго», — написал он на своей странице в Twitter (внесен в реестр запрещенных сайтов). Он также отметил, что в подобные игры можно играть долго, но демократия в таком случае остается в проигрыше. Кроме того, по его словам, Украина нуждается в вооружении прямо сейчас. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. В свою очередь, со стороны Украины действуют иностранные наемники, а также государству поставляет оружие ряд европейских стран, в том числе США. 13 апреля в администрации президента США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов. Москва направила ноту протеста по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая Штаты.