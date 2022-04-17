Медведев: дефолт России обернется дефолтом Европы

17 апреля 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Дефолт России может обернуться дефолтом Европы, считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против России обернутся провалом для Европы: вместе с дефолтом РФ наступит дефолт стран ЕС. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что западные санкции все сильнее расшатывают российскую экономику и рано или поздно приведут к дефолту в стране. По ее словам, экспорт товаров в Россию уменьшился на 70%, а ВВП страны, по прогнозам, должен снизиться на 11%. При этом, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, объективных причин для дефолта нет. «Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в 2008, а тогда было очень трудно», — отметил он в своем telegram-канале. Медведев пояснил, что европейцы уже недовольны высокой инфляцией, отсутствием продуктов в некоторых магазинах, а также наплывом беженцев. «Это спровоцирует волну насильственной преступности. И на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана», — добавил председатель Совбеза. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. В ответ на действия недружественных стран в России разработали пакеты антикризисных санкций, призванных помочь как бизнесу, так и гражданам. Кроме того, Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь недружественные страны смогут покупать его только за рубли. Ряд государств отказался от таких условий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Санкции против России обернутся провалом для Европы: вместе с дефолтом РФ наступит дефолт стран ЕС. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что западные санкции все сильнее расшатывают российскую экономику и рано или поздно приведут к дефолту в стране. По ее словам, экспорт товаров в Россию уменьшился на 70%, а ВВП страны, по прогнозам, должен снизиться на 11%. При этом, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, объективных причин для дефолта нет. «Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в 2008, а тогда было очень трудно», — отметил он в своем telegram-канале. Медведев пояснил, что европейцы уже недовольны высокой инфляцией, отсутствием продуктов в некоторых магазинах, а также наплывом беженцев. «Это спровоцирует волну насильственной преступности. И на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана», — добавил председатель Совбеза. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. В ответ на действия недружественных стран в России разработали пакеты антикризисных санкций, призванных помочь как бизнесу, так и гражданам. Кроме того, Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь недружественные страны смогут покупать его только за рубли. Ряд государств отказался от таких условий.