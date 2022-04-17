Глава Еврокомиссии: дефолт в России неизбежен

Политик назвала государственное банкротство России вопросом времени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные санкции все сильнее расшатывают российскую экономику и рано или поздно приведут к дефолту в стране. Такой прогноз сделала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Государственное банкротство России — это лишь вопрос времени», — заявила она в интервью BILD am Sonntag, комментируя эффективность западных санкций в отношении РФ. По ее словам, экспорт товаров в Россию уменьшился на 70%, а ВВП страны, по прогнозам, должен снизиться на 11%.

В Кремле считают, что в России нет предпосылок для дефолта. В МИД заявляют о том, что Запад подталкивает Москву к невозможности платить по госдолгу, однако Минфин исправно вносит необходимые платежи.

Россия с конца февраля проводит спецоперацию на Украине. Многие, преимущественно западные страны вводят санкции против России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничения призваны «отменить» Россию, однако влияют и на государства Запада, которые вводят их. Так, в США выросла инфляция, в частности подорожал бензин. Граждане стран Евросоюза из-за роста цен выходят на акции протеста.