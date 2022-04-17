Тюменцев ожидает резкое похолодание

В середине недели тюменцев ждет минусовая температура (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Резкое похолодание ожидает жителей Тюмени в четверг 21 апреля: температура воздуха опустится до минусовых значений не только ночью, но и в течение дня. Такие данные приводит сервис «Яндекс Погода».

«Тюмень, 21 апреля. Температура воздуха: утром 0, +1, днем — +1, вечером -1, -3, ночью -5 градусов Цельсия», — такой прогноз приводит сервис «Яндекс Погода».

Метеорологи сервиса подчеркивают, что ощущаться вышеназванная температура будет как минимум на четыре градуса холоднее. Похолодание будет резким: накануне, 20 апреля, в Тюмени еще будет +9 градусов.

Что до осадков, то на неделе они ожидаются во вторник и среду. Небольшой дождь ждет тюменцев по утрам и днем.