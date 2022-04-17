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Тюменцев ожидает резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, пенсионер, погода, лавочка, бабушка, пожилой человек, осень
В середине недели тюменцев ждет минусовая температура (архивное фото) Фото:

Резкое похолодание ожидает жителей Тюмени в четверг 21 апреля: температура воздуха опустится до минусовых значений не только ночью, но и в течение дня. Такие данные приводит сервис «Яндекс Погода».

«Тюмень, 21 апреля. Температура воздуха: утром 0, +1, днем — +1, вечером -1, -3, ночью -5 градусов Цельсия», — такой прогноз приводит сервис «Яндекс Погода».

Метеорологи сервиса подчеркивают, что ощущаться вышеназванная температура будет как минимум на четыре градуса холоднее. Похолодание будет резким: накануне, 20 апреля, в Тюмени еще будет +9 градусов.

Что до осадков, то на неделе они ожидаются во вторник и среду. Небольшой дождь ждет тюменцев по утрам и днем.

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Резкое похолодание ожидает жителей Тюмени в четверг 21 апреля: температура воздуха опустится до минусовых значений не только ночью, но и в течение дня. Такие данные приводит сервис «Яндекс Погода». «Тюмень, 21 апреля. Температура воздуха: утром 0, +1, днем — +1, вечером -1, -3, ночью -5 градусов Цельсия», — такой прогноз приводит сервис «Яндекс Погода». Метеорологи сервиса подчеркивают, что ощущаться вышеназванная температура будет как минимум на четыре градуса холоднее. Похолодание будет резким: накануне, 20 апреля, в Тюмени еще будет +9 градусов. Что до осадков, то на неделе они ожидаются во вторник и среду. Небольшой дождь ждет тюменцев по утрам и днем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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