17 апреля 2022

Экс-президент Чехии обвинил европейцев в двойных стандартах. «Буквально излучают любовь к Украине»

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Комитет по экономической политике. Курган, заседание, гибдд, руки, мужские руки
Вацлав Клаус рассказал о двойных стандартах европейцев Фото:
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Европейцы резко стали «излучать любовь к Украине и украинцев» после начала спецоперации. Об этом заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус.

Он признался, что ему всегда было стыдно за отношение чехов к мигрантам из Украины. «А теперь все [европейцы] буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей „ненависть к России“, как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то — плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому», — считает бывший президент Чехии, передает портал iDNES.cz.

Он удивился тому, что люди не видят конфликт Запада с РФ, в котором Украина оказалась «несчастным, но удобным объектом». Чешский политик считает, что Запад и Россия должны в ближайшее время сесть за стол переговоров.

В Бельгии и странах Евросоюза прошел митинг против русофобии и притеснений граждан РФ. Президент Сирии вступился за Россию из-За «беспрецедентной дискриминации».

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам лидера РФ, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы России.

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Европейцы резко стали «излучать любовь к Украине и украинцев» после начала спецоперации. Об этом заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Он признался, что ему всегда было стыдно за отношение чехов к мигрантам из Украины. «А теперь все [европейцы] буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей „ненависть к России“, как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то — плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому», — считает бывший президент Чехии, передает портал iDNES.cz. Он удивился тому, что люди не видят конфликт Запада с РФ, в котором Украина оказалась «несчастным, но удобным объектом». Чешский политик считает, что Запад и Россия должны в ближайшее время сесть за стол переговоров. В Бельгии и странах Евросоюза прошел митинг против русофобии и притеснений граждан РФ. Президент Сирии вступился за Россию из-За «беспрецедентной дискриминации». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам лидера РФ, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы России.
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