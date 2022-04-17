В Тюменской области мостки на переправе унесло вместе с людьми. Видео

18 апреля 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Движущийся лед сломал мостки и вместе с людьми их понесло по течению (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU На ледовой переправе в Тобольске (Тюменская область) из-за ледохода разрушились мостки, на которых находились люди. Об этом тоболяки сообщают в социальных сетях. Двух человек понесло по течению. «Сегодня (17 апреля — прим.ред.) примерно в 18:30 сорвало мостки на ледовой переправе. В этот момент там находилось два человека, их понесло. Но недалеко: людей быстро сняли со льда с помощью катера на воздушной подушке», — такой пост разместили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео к сообщению можно увидеть, как катер отправляется на подмогу участникам ЧП. По итогу люди не пострадали. В администрации Тобольска URA.RU пояснили, что подобная ситуация — штатная. «Ледоход происходит ежегодно. Пока не запустился паром, люди пересекают воду по мосткам. Их отрыв случается, иногда вместе с пешеходами. На этот случай на месте постоянное дежурство несут сотрудники МЧС. Восстановлению мостки уже не подлежат, однако, по опыту прошлых лет, на запуск парома будет нужно несколько дней. Вскоре сообщение будет налажено», — рассказали в пресс-службе мэрии Тобольска. На время, пока люди не могут перебраться на другой берег, для них организован достаточный запас продуктов, лекарств и других необходимых товаров. Для экстренных случаев проработаны методики доставки на левый берег сотрудников скорой помощи. Получить комментарий в управлении МЧС по региону не удалось, на звонки агентства там не ответили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

На ледовой переправе в Тобольске (Тюменская область) из-за ледохода разрушились мостки, на которых находились люди. Об этом тоболяки сообщают в социальных сетях. Двух человек понесло по течению. «Сегодня (17 апреля — прим.ред.) примерно в 18:30 сорвало мостки на ледовой переправе. В этот момент там находилось два человека, их понесло. Но недалеко: людей быстро сняли со льда с помощью катера на воздушной подушке», — такой пост разместили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео к сообщению можно увидеть, как катер отправляется на подмогу участникам ЧП. По итогу люди не пострадали. В администрации Тобольска URA.RU пояснили, что подобная ситуация — штатная. «Ледоход происходит ежегодно. Пока не запустился паром, люди пересекают воду по мосткам. Их отрыв случается, иногда вместе с пешеходами. На этот случай на месте постоянное дежурство несут сотрудники МЧС. Восстановлению мостки уже не подлежат, однако, по опыту прошлых лет, на запуск парома будет нужно несколько дней. Вскоре сообщение будет налажено», — рассказали в пресс-службе мэрии Тобольска. На время, пока люди не могут перебраться на другой берег, для них организован достаточный запас продуктов, лекарств и других необходимых товаров. Для экстренных случаев проработаны методики доставки на левый берег сотрудников скорой помощи. Получить комментарий в управлении МЧС по региону не удалось, на звонки агентства там не ответили.