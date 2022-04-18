Бельгийский политолог: Европе грозит голод из-за санкций

18 апреля 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Продукты питания в Европе могут подорожать в 2-3 раза, считает Крис Роман Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европу может ждать голод из-за введенных санкций и отмены поставок из России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился бельгийский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман. «Экспорт зерна в страну всегда шел из России и Украины. В связи с санкциями, РФ не будет заниматься поставками. По понятным причинам, на Украине урожая нет и не будет. В арабских стран зерно для нас будет дороже в 30 раз. То есть, для примера, хлеб стоит сейчас 50 рублей, а будет стоить 1500. Предполагаю, что в ближайшее время Европу ждет голод. Конечно, продукты будут, но стоить все будет в два-три раза дороже, и это катастрофа», — объяснил Крис Роман. Политолог добавил, что сейчас Бельгия уже ощущает дефицит продовольствия. «Пустые полки, нет никакого масла, в том числе и подсолнечного. Дефицит продовольствия. Я уже сказал дочке максимально закупиться продуктами, так как через месяц-два в городе ничего не будет», — отметил Роман. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ее целью является защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В ответ на спецоперацию страны ЕС и США стали вводить санкции против РФ. Однако ограничения сказались и на самих государствах. Во Франции с полок магазинов исчезло подсолнечное масло. Ограничения в продаже наблюдаются и в Великобритании. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Европу может ждать голод из-за введенных санкций и отмены поставок из России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился бельгийский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман. «Экспорт зерна в страну всегда шел из России и Украины. В связи с санкциями, РФ не будет заниматься поставками. По понятным причинам, на Украине урожая нет и не будет. В арабских стран зерно для нас будет дороже в 30 раз. То есть, для примера, хлеб стоит сейчас 50 рублей, а будет стоить 1500. Предполагаю, что в ближайшее время Европу ждет голод. Конечно, продукты будут, но стоить все будет в два-три раза дороже, и это катастрофа», — объяснил Крис Роман. Политолог добавил, что сейчас Бельгия уже ощущает дефицит продовольствия. «Пустые полки, нет никакого масла, в том числе и подсолнечного. Дефицит продовольствия. Я уже сказал дочке максимально закупиться продуктами, так как через месяц-два в городе ничего не будет», — отметил Роман. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ее целью является защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В ответ на спецоперацию страны ЕС и США стали вводить санкции против РФ. Однако ограничения сказались и на самих государствах. Во Франции с полок магазинов исчезло подсолнечное масло. Ограничения в продаже наблюдаются и в Великобритании.