Силиконовая грудь подорожала вдвое в Екатеринбурге из-за санкций

Себестоимость процедур и операций, в частности увеличения груди, увеличилась в полтора-два раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Вследствие санкций и скачка курсов валют в Екатеринбурге прослеживается рост стоимости и дефицит импортных грудных имплантов. Об этом URA.RU рассказала заместитель директора по маркетингу Центра косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана Марина Шапоренко.

«В результате [резкого повышения валютного курса] себестоимость некоторых процедур и операций, в частности увеличения груди, увеличилась в полтора-два раза, многие позиции имплантов в дефиците», — сообщила Шапоренко. Она также отметила, что в период роста валют поставщики импортных материалов остались на самом высоком уровне курсов евро и доллара.

Ранее сообщалось, что пластические хирурги в ассортименте помимо зарубежных препаратов приноровились использовать и отечественные разработки. Они заверяют, что российские аналоги практически ничем не уступают тому же ботоксу или ювидерму.

Рост цен и потребность заменять импорт отечественными препаратами обусловлены уходом зарубежных компаний в ходе западных санкций в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины. Санкции против России со стороны США могут быть отменены в том случае, если РФ и Украина достигнут договоренности по итогам переговоров, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В это же время, в ФРГ уже отметили, что санкции против России отрицательно сказываются на экономике западных стран. «Для промышленно развитых стран [высокая стоимость газа] означает рост цен на продукты питания, для развивающихся стран это может привести к голоду», — заявила член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм.

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