США готовы обсудить отмену санкций против РФ

14 апреля 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

США могут снять некоторые санкции после переговоров России и Украины, заявил Джейк Салливан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США готовы обсуждать частичную отмену санкций против России в случае достижения определенных договоренностей между Украиной и РФ. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «США будут готовы обсудить возможность отмены некоторых санкций против России в случае, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров. Вашингтон не планирует заключать сделку в обход Украины. Но если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то это то, что мы с радостью обсудим», — передает ТАСС слова Салливана. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства. 14 апреля президент США Джо Байден сообщил о намерении ввести новые санкции против России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

США готовы обсуждать частичную отмену санкций против России в случае достижения определенных договоренностей между Украиной и РФ. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «США будут готовы обсудить возможность отмены некоторых санкций против России в случае, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров. Вашингтон не планирует заключать сделку в обход Украины. Но если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то это то, что мы с радостью обсудим», — передает ТАСС слова Салливана. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства. 14 апреля президент США Джо Байден сообщил о намерении ввести новые санкции против России.