Журналист Красильщик создал фейк о продаже «трофеев» с Украины

18 апреля 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Военных обвинили в том, что они вывозят в Россию наворованное имущество на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналист и медиаменеджер Илья Красильщик опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram (деятельность компании запрещена на территории РФ) информацию, что военные РФ якобы везут из Украины награбленную технику и имущество. Пост сделан со ссылкой на рассказ уроженки города Рубежное 24-летней Анны. Сама информация после изучения не подтвердилась. «В одном КАМАЗе были люди, а в другом ехало все награбленное: коробки, техника, чье-то имущество. Куда оно все дальше девается, я не знаю. Позавчера я зашла на „Авито“ ради интереса и посмотрела, как много продается со спецоперации, как они это называют. В поиске пишешь „спецоперация на Украине“ и выдает технику инструменты, продавали даже олимпийки с украинскими трезубцами», — сообщается в публикации, размещенной 17 апреля. В качестве иллюстрации Красильщик приложил пост из группы «Главная дорога | Тверь и область», но не из «Авито». «Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины», — сообщается в публикации, где также был указан телефон. Сам номер оказался недоступен, а автор поста Ирина Чеботкина была удалена из социальной сети. На самом сайте «Авито» подобных объявлений 18 апреля не обнаружено. В пресс-службе «Авито» саму информацию о размещенных объявлениях назвали фейком. «Мы, конечно, понимаем, что „Авито“ стал именем нарицательным, но такого объявления на нашей платформе не было, и быть не может», — уточнили там. Сам Красильщик на момент публикации не ответил на звонки корреспондента URA.RU. Телефон для звонка у него оказался недоступен. На сообщения в мессенджерах он не ответил на момент публикации материала. Правительство России заявляло о многочисленных фейках со стороны украинских властей после начала спецоперации РФ на Украине. Одной из таких провокаций стала инсценировка в Буче, где, как сообщает Минобороны РФ, украинские нацисты засняли видео с трупами мирных жителей. Украинские и западные СМИ попытались выдать ролик в качестве подтверждения преступных действий ВС РФ. Позже Минобороны РФ назвало видео фейком, что подтвердили исследователи из МГИМО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Журналист и медиаменеджер Илья Красильщик опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram (деятельность компании запрещена на территории РФ) информацию, что военные РФ якобы везут из Украины награбленную технику и имущество. Пост сделан со ссылкой на рассказ уроженки города Рубежное 24-летней Анны. Сама информация после изучения не подтвердилась. «В одном КАМАЗе были люди, а в другом ехало все награбленное: коробки, техника, чье-то имущество. Куда оно все дальше девается, я не знаю. Позавчера я зашла на „Авито“ ради интереса и посмотрела, как много продается со спецоперации, как они это называют. В поиске пишешь „спецоперация на Украине“ и выдает технику инструменты, продавали даже олимпийки с украинскими трезубцами», — сообщается в публикации, размещенной 17 апреля. В качестве иллюстрации Красильщик приложил пост из группы «Главная дорога | Тверь и область», но не из «Авито». «Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины», — сообщается в публикации, где также был указан телефон. Сам номер оказался недоступен, а автор поста Ирина Чеботкина была удалена из социальной сети. На самом сайте «Авито» подобных объявлений 18 апреля не обнаружено. В пресс-службе «Авито» саму информацию о размещенных объявлениях назвали фейком. «Мы, конечно, понимаем, что „Авито“ стал именем нарицательным, но такого объявления на нашей платформе не было, и быть не может», — уточнили там. Сам Красильщик на момент публикации не ответил на звонки корреспондента URA.RU. Телефон для звонка у него оказался недоступен. На сообщения в мессенджерах он не ответил на момент публикации материала. Правительство России заявляло о многочисленных фейках со стороны украинских властей после начала спецоперации РФ на Украине. Одной из таких провокаций стала инсценировка в Буче, где, как сообщает Минобороны РФ, украинские нацисты засняли видео с трупами мирных жителей. Украинские и западные СМИ попытались выдать ролик в качестве подтверждения преступных действий ВС РФ. Позже Минобороны РФ назвало видео фейком, что подтвердили исследователи из МГИМО.