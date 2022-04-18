Матвиенко осудила Минпромторг из-за гвоздей

18 апреля 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Матвиенко отметила, что у Минпромторга неправильный подход к импортозамещению Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила Минпромторг РФ, который после ее критики за подход к импортозамещению, в частности, в области производства гвоздей, заявил об отсутствии такой проблемы. Об этом она написала в своем telegram-канале. «К моему глубокому сожалению, вместо того, чтобы проанализировать ситуацию, разобраться, как так получилось, что изделия, которые чуть сложнее, чем кусок проволоки, мы тоннами ввозим из других стран, Минпромторг радостно заявляет, что гвоздей в стране производится достаточно и готовит бравурный пресс-релиз. Но наши граждане способны сходить в ближайший строительный магазин и посмотреть в отделе крепежа страну происхождения товара. Это неправильный подход», — написала Матвиенко. Она отметила, что ни одна страна не способна обеспечить себя во всех сферах на 100%, но есть области, в которых государство должно полностью закрывать все потребности отечественных потребителей и при этом производить товары на экспорт. В качестве примера Матвиенко привела гвозди, для производства которых, по ее словам, в России есть все необходимое, но при этом они закупаются в других странах. Ранее Матвиенко возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Она предложила малому и среднему бизнесу «наклепать» их столько, чтобы «завалить» всю Россию. После этого уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что для начала нужно создать условия для бизнеса, чтобы предпринимателям было выгодно производить гвозди внутри страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила Минпромторг РФ, который после ее критики за подход к импортозамещению, в частности, в области производства гвоздей, заявил об отсутствии такой проблемы. Об этом она написала в своем telegram-канале. «К моему глубокому сожалению, вместо того, чтобы проанализировать ситуацию, разобраться, как так получилось, что изделия, которые чуть сложнее, чем кусок проволоки, мы тоннами ввозим из других стран, Минпромторг радостно заявляет, что гвоздей в стране производится достаточно и готовит бравурный пресс-релиз. Но наши граждане способны сходить в ближайший строительный магазин и посмотреть в отделе крепежа страну происхождения товара. Это неправильный подход», — написала Матвиенко. Она отметила, что ни одна страна не способна обеспечить себя во всех сферах на 100%, но есть области, в которых государство должно полностью закрывать все потребности отечественных потребителей и при этом производить товары на экспорт. В качестве примера Матвиенко привела гвозди, для производства которых, по ее словам, в России есть все необходимое, но при этом они закупаются в других странах. Ранее Матвиенко возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Она предложила малому и среднему бизнесу «наклепать» их столько, чтобы «завалить» всю Россию. После этого уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что для начала нужно создать условия для бизнеса, чтобы предпринимателям было выгодно производить гвозди внутри страны.