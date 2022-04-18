Турэксперт: куда отправиться свердловчанам на майские праздники

19 апреля 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

Среди основных направлений — ОАЭ, бывшие республики СССР и Турция Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Среди открытых туристических направлений жители Екатеринбурга и Свердловской области могут выбрать Объединенные Арабские Эмираты, бывшие республики СССР, Турцию и с пересадкой — южноамериканские направления. Об этом URA.RU рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Среди основных направлений [куда можно отправиться на майские праздники] — ОАЭ, бывшие республики СССР и отчасти Турция. Отчасти — потому, что цена авиаперелета кусается и небольшое количество авиарейсов на турецкие курорты», — объяснил Михаил Мальцев. Среди возможных мест для отдыха он также назвал Венесуэлу, но она возможна только с пересадкой в Москве. Ранее сообщалось, что у жителей региона остался шанс отправиться за границу, а именно в страны Африки, Латинской Америки и Азии. Ассоциация туроператоров России подсказала, как грамотнее отдохнуть во время санкций — отправиться в отпуск по системе «Все включено», чтобы не испытывать дискомфорта в поиске возможности снятия наличных. Вопрос о путешествиях остро встал после закрытия воздушного пространства странами, которые ввели или поддержали санкции против России на фоне спецоперации на Украине. Как следствие, международные платежные системы Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в РФ. Для россиян это означает, что их карты действительны на территории РФ, но пользоваться ими за рубежом невозможно. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Среди открытых туристических направлений жители Екатеринбурга и Свердловской области могут выбрать Объединенные Арабские Эмираты, бывшие республики СССР, Турцию и с пересадкой — южноамериканские направления. Об этом URA.RU рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Среди основных направлений [куда можно отправиться на майские праздники] — ОАЭ, бывшие республики СССР и отчасти Турция. Отчасти — потому, что цена авиаперелета кусается и небольшое количество авиарейсов на турецкие курорты», — объяснил Михаил Мальцев. Среди возможных мест для отдыха он также назвал Венесуэлу, но она возможна только с пересадкой в Москве. Ранее сообщалось, что у жителей региона остался шанс отправиться за границу, а именно в страны Африки, Латинской Америки и Азии. Ассоциация туроператоров России подсказала, как грамотнее отдохнуть во время санкций — отправиться в отпуск по системе «Все включено», чтобы не испытывать дискомфорта в поиске возможности снятия наличных. Вопрос о путешествиях остро встал после закрытия воздушного пространства странами, которые ввели или поддержали санкции против России на фоне спецоперации на Украине. Как следствие, международные платежные системы Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в РФ. Для россиян это означает, что их карты действительны на территории РФ, но пользоваться ими за рубежом невозможно.