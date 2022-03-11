Свердловские туристы почти неограниченно могут повидать весь мир

Россияне могут попасть практически во все страны, воздержавшиеся от антироссийских санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловчане имеют шанс отдохнуть в странах Африки, Южной Америки, Азии и постсоветского пространства, отправившись туда на рейсах международных авиакомпаний. Об этом URA.RU рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

«Можно летать практически везде, куда летают [из России и с Урала] зарубежные авиакомпании, к примеру, в страны бывшего СССР, ОАЭ, Турция», — сообщает Мальцев. Он уточняет, что с пересадками можно попасть в страны Африки, Южной Америки и в часть государств Азии.

Так, недавно о смягчении коронавирусных ограничений заявили власти Малайзии — на архипелаг Лангкави можно попасть привитым «Спутником V» россиянам со сделанным заранее ПЦР-тестом, рассказал Михаил Мальцев. Глава УАТ рекомендует пользоваться международными авиакомпаниями, так как на них не действуют ограничения. Только в связи с дефицитом международной полетной программы иностранные рейсы обойдутся туристам значительно дороже.

Из-за спецоперации РФ на территории Украины часть стран мира закрыла для российских бортов свои воздушные границы. Росавиация ответила тем же, ограничив полеты в российском небе для 36 стран. Из-за санкций международных программ лишились «Уральские авиалинии». Но в екатеринбургский аэропорт Кольцово вернулась авиакомпания Turkish Airlines с рейсами в Стамбул. О старте международных перелетов из Кольцово в Армению и Турцию также объявила авиакомпания Red Wings.

Санкции также повлияли на работу банков. Карты, выпущенные системами Visa и Mastercard в российских банках, будут действовать только на территории РФ. Ассоциация туроператоров Россия подсказала туристам из РФ, как действовать при таком сценарии — либо отдыхать по программе «все включено», либо выбрать страны, где принимаются карты, выпущенные российской банковской системой.

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