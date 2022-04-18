РФ начнет выпускать детали для перешедших в ее пользование Boeing

19 апреля 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

Минпромторг изучает возможность выпуска деталей для Boeing и Airbus Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минпромторг планирует запустить в России производство деталей для иностранных самолетов, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus. Для этого ведомство попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные о количестве требуемых запчастей. Это следует из письма замглавы ведомства Олега Бочарова заместителю министра транспорта Игорю Чалику. «Сейчас предприятия российского авиапрома не занимаются разработкой и производством иностранных самолетов. Соответственно, компетенции в изготовлении систем, комплектующих, деталей и сборочных единиц, а также расходных материалов для техобслуживания и ремонта иностранных самолетов у российской авиапромышленности отсутствуют», — передают слова Бочарова в письме «Известия». Собрать данные по требуемым запчастям нужно для оценки возможности производства таких деталей и расходников в РФ. Оценку проведет Минпромторг совместно с Агентством по технологическому развитию, уточняется в документе. Решение Минпромторга поддерживают российские авиаремонтные предприятия, на плечи которых легла обязанность по ремонту и обслуживанию иностранных лайнеров. «После каждых 700 часов налета лайнера требуется замена масляного фильтра. Где его взять — большой вопрос. Конечно, у эксплуатантов есть свои запасы <…> Но надолго ли их хватит? Ближайшие два-три года Россия будет в любом случае закупать эти расходные материалы по серым схемам», считает заместитель технического директора провайдера техобслуживания «Тулпар Техник» Марат Нигматуллин. По его мнению, сейчас Минпромторгу следовало бы в первую очередь собрать перечень необходимых расходных материалов для лайнеров. В конце февраля Евросоюз в ответ на спецоперацию России на Украине ввел санкции в отношении авиаотрасли РФ, потребовав до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. Также был введен запрет на пересечение его воздушного пространства российскими самолетами. Но российские авиакомпании по настоянию властей сохранили суда в России и продолжили выполнять полеты на них. В частности, Минтранс разработал проект, по которому возврат самолетов производителю и условия возврата должны согласовываться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. В результате авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в юрисдикцию РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Минпромторг планирует запустить в России производство деталей для иностранных самолетов, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus. Для этого ведомство попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные о количестве требуемых запчастей. Это следует из письма замглавы ведомства Олега Бочарова заместителю министра транспорта Игорю Чалику. «Сейчас предприятия российского авиапрома не занимаются разработкой и производством иностранных самолетов. Соответственно, компетенции в изготовлении систем, комплектующих, деталей и сборочных единиц, а также расходных материалов для техобслуживания и ремонта иностранных самолетов у российской авиапромышленности отсутствуют», — передают слова Бочарова в письме «Известия». Собрать данные по требуемым запчастям нужно для оценки возможности производства таких деталей и расходников в РФ. Оценку проведет Минпромторг совместно с Агентством по технологическому развитию, уточняется в документе. Решение Минпромторга поддерживают российские авиаремонтные предприятия, на плечи которых легла обязанность по ремонту и обслуживанию иностранных лайнеров. «После каждых 700 часов налета лайнера требуется замена масляного фильтра. Где его взять — большой вопрос. Конечно, у эксплуатантов есть свои запасы <…> Но надолго ли их хватит? Ближайшие два-три года Россия будет в любом случае закупать эти расходные материалы по серым схемам», считает заместитель технического директора провайдера техобслуживания «Тулпар Техник» Марат Нигматуллин. По его мнению, сейчас Минпромторгу следовало бы в первую очередь собрать перечень необходимых расходных материалов для лайнеров. В конце февраля Евросоюз в ответ на спецоперацию России на Украине ввел санкции в отношении авиаотрасли РФ, потребовав до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. Также был введен запрет на пересечение его воздушного пространства российскими самолетами. Но российские авиакомпании по настоянию властей сохранили суда в России и продолжили выполнять полеты на них. В частности, Минтранс разработал проект, по которому возврат самолетов производителю и условия возврата должны согласовываться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. В результате авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в юрисдикцию РФ.