Жительницу Кургана арестовали после дискредитации военных РФ

45-летняя жительница Кургана оштрафована на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ и арестована на 10 суток за отказ проехать в отдел полиции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жительницу Кургана оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России и арестовали на 10 суток за отказ выполнять требования сотрудников полиции проехать с ними в отдел. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

Текст, дискредитирующий действия Вооруженных сил России, сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. Полицейские установили, что его разместила 45-летняя жительница Кургана. В отношении женщины составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).

«Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, во время визита полицейских правонарушительница отказалась выполнить законные требования сотрудников органов внутренних дел проехать с ними в отдел полиции. За это Курганским городским судом она была привлечена к ответственности по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — говорится в сообщении.

Закон о наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ был принят из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа, сообщало ранее URA.RU. После эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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