Контрактника из ХМАО удалось вызволить из плена на Украине

Контрактника из ХМАО удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщила омбудсмен из Югры Наталья Стребкова.
«Один пленный уже освобожден и находится в одном из госпиталей Московской области. Это молодой человек из народов ханты и манси. Мы разговаривали с его родственниками, все счастливы. Молодой человек тоже счастлив и доволен. Он контрактник», — рассказала Стребкова. Она также уточнила, что военнослужащий попал в госпиталь для обследования, он не ранен.
По информации уполномоченного по правам человека в ХМАО, еще один югорский контрактник находится в плену на Украине. «Родственники с ним смогли выйти на связь. Он жив-здоров и его тоже готовят к обмену», — расказала югорский омбудсмен.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства отметил, что важной задачей российских военных является избавление жителей Донбасса от геноцида.
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